Tour de France 2021 (21. etapa): Pogačar obhájil svoj celkový triumf, záverečnú etapu však ovládol van Aert

Slovinec Tadej Pogačar obhájil svoj celkový triumf na slávnych cyklistických pretekoch Tour de France.

Zatiaľ čo vlani mladý pretekár tímu Spojených arabských emirátov triumfoval po veľkej dráme vďaka famóznemu výkonu v záverečnej časovke, keď odsunul na druhé miesto krajana Primoža Rogliča, aktuálne roztrhal svoju konkurenciu. Druhému v konečnom poradí Dánovi Jonasovi Vingegaardovi zo stajne Jumbo-Visma nadelil 5:20 min.

Tretí Ekvádorčan Richard Carapaz z tímu Ineos Grenadiers zaostal o 7:03 min. Pogačar vyhral rovnako ako vlani aj vrchársku súťaž a tiež súťaž mladých jazdcov do 25 rokov.

Cavendishovi nevyšiel útok

Záverečnú 21. etapu z Chatou s vychyteným šprintom na Elyzejských poliach v Paríži (108,4 km) vyhral Belgičan Wout van Aert (Jumbo-Visma) pred krajanom Jasperom Philipsenom (Alpecin-Fenix) a Britom Markom Cavendishom (Deceuninck – Quick Step).

Cavendishovi nevyšiel útok na rekordné 35. etapové víťazstvo na Tour de France. K štyrom triumfom na tohtoročnej „Starej dáme“ nepridal piate a zostal na čele historického poradia víťazov etáp spoločne s legendárnym Belgičanom Eddym Merckxom.

Zelená radosť

Už 36-ročný Cavendish však má aj dôvod na „zelenú“ radosť. V Paríži sa po 10 rokoch dočkal triumfu v bodovacej súťaži, v ktorej nazbieral 337 bodov. Druhý Austrálčan Michael Matthews zaostal o 46 bodov.

Tretie miesto v súťaži o zelený dres, ktorá bola dlhé roky doménou Petra Sagana, obsadil Talian Sonny Colbrelli. Sagan sa tento rok z Tour de France neplánovane rozlúčil už pred 12. etapou, keď ho vyradili následky pádu z tretej etapy.

Bizarný hetrik

Wout van Aert vyhral na Tour de France 2021 tri profilovo úplne rozdielne etapy. Najprv ovládol náročnú horskú previerku v 11. etape s dvojnásobným prejazdom cez Mont Ventoux a v rámci záverečného víkendu vyhral individuálnu časovku aj najslávnejší šprintérsky dojazd v Paríži.

Tento bizarný hetrik najväčšieho cyklistického univerzála je v dobe úzkej špecializácie v cestnej cyklistike výnimočný počin.

„Táto Tour bola pre mňa úžasná. Cítil som, že už mám ťažšie nohy, ale nakoniec to vyšlo. Je to mimo môjho rozumu a pochopenia. Ďakujem skvelým tímovým kolegom, ktorí mi pomohli. Teraz sa musím ponáhľať, aby som stihol lietadlo na olympijské hry do Tokia,“ skonštatoval Wout van Aert v prvej televíznej reakcii.