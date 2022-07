Tour de France 2022: Fuglsang pre zlomené rebro nedokončí preteky na „Starej dáme“, tím Israel-Premier tak prišiel o lídra

Líder tímu Israel-Premier Tech dánsky cyklista Jakob Fuglsang nedokončí 109. ročník prestížnych pretekov Tour de France. Ako informuje oficiálny web izraelského zoskupenia, tridsaťsedemročný rodák zo švajčiarskej Ženevy si 60 kilometrov pred cieľom nedeľňajšej 15. etapy pri páde zlomil pravé rebro.

Fuglsang etapu dokončil, ale vyšetrenie röntgenom ukázalo spomenuté zranenie, pre ktoré mu lekári neodporučili pokračovať na „Starej dáme“.

Odstúpenie zo Starej dámy“

„Samozrejme, som sklamaný. V minulosti som sa už pokúšal súťažiť so zlomeným rebrom a prísť do cieľa pretekov. Tentoraz však viem, že by som tým nič nezískal, preto je lepšie odstúpiť a ísť domov zotavovať sa. Je to moja jediná možnosť, lebo pokračovanie by bolo príliš bolestivé. Dúfam, že tím bude naďalej pracovať dobre. Ešte ho čakajú náročné etapy, ale bude bojovať až do konca. Dúfajme, že získa ďalšie etapové prvenstvo,“ uviedol Fuglsang pre oficiálny web tímu Israel-Premier Tech, pre ktorý získal historicky prvý triumf na TdF Austrálčan Simon Clarke v 5. etape.

Fuglsang sa pri svojej jedenástej účasti na Tour de France v kariére najlepšie umiestnil v 14. etape, v ktorej skončil šiesty. V celkovom poradí etapových pretekov bol v aktuálnej sezóne najvyššie tretí na Okolo Švajčiarska.

Odstúpilo už 24 cyklistov

Celkovo má na konte 27 profesionálnych víťazstiev, medzi tie najväčšie patria dva triumfy na Critérium du Dauphiné (2017, 2019) a na klasikách Liége-Bastogne-Liége 2019 a Okolo Lombardska 2020.

V roku 2019 tiež zvíťazil v etape na španielskej Vuelte a na OH 2016 v Riu de Janeiro skončil druhý v cestných pretekoch s hromadným štartom.

Počas 109. ročníka Tour de France už odstúpilo 24 pretekárov z celkového počtu 176, ktorí odštartovali do úvodnej etapy. Po voľnom pondelku čaká na jazdcov v utorok 16. horská etapa v Pyrenejách.