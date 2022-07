Tour de France 2022: Nielsen vyhral 10. etapu o centimetre a Sagan si myslel, že mu to po voľne pôjde horšie (foto+video)

V utorok pokračoval 109. ročník cyklistických pretekov Tour de France po voľnom dni desiatou etapou, trasu z Morzine do Megéve dlhú 148,5 kilometra prešiel najrýchlejšie dánsky pretekár Magnus Cort Nielsen z tímu EF Education-EasyPost.

Slovenský majster Peter Sagan (TotalEnergies) prišiel do cieľa na 129. mieste so stratou viac ako 26 minút na víťaza. Etapu nakrátko prerušila skupina siedmich demonštrantov proti klimatickej kríze, ktorí si sadli na cestu a donútili riaditeľa pretekov zastaviť cyklistov.

Sagan mal rýchly štart

„Očakával som, že sa mi po dni voľna pôjde zo začiatku horšie. Ale bolo to celkom dobré. Aj kopce boli rýchle a únik odišiel až po šesťdesiatich kilometroch. Štart bol rýchly,“ zhodnotil Sagan desiatu etapu pre RTVS.

Trojnásobný majster sveta na kopcovitom teréne šetril sily, v celkovej klasifikácii mu patrí 133. pozícia so stratou 1:25:48 h na vedúceho Slovinca Tadeja Pogačara (UAE Emirates). V bodovacej súťaži je 32-ročný Žilinčan stále siedmy so ziskom 86 bodov, líder Wout van Aert z Belgicka (Jumbo-Visma) ich má na konte 284.

Rozhodnúť musela fotografia

„Nemôžem tomu uveriť. Bol som na konci so silami, ale podarilo sa mi nejaké ušetriť. Stratil som kontakt s lídrami, no v závere sa skupina spojila a ja som tam bol. Pre jazdca môjho typu nie je nič viac ako etapové víťazstvo. Mal som šťastie, že som dokázal opäť zvíťaziť, je to úžasné,“ vyhlásil podľa oficiálneho webu Tour de France víťaz 10. etapy Nielsen, o ktorého triumfe rozhodla cieľová fotografia.

Bol členom úniku 25 cyklistov, ktorí mali v cieli pred favoritmi náskok takmer 9 minút. Nemec Lennard Kämna (Bora-hansgrohe) sa vďaka tomu dostal na 2. miesto priebežného poradia so stratou 11 sekúnd na Pogačara, tretí Dán Jonas Vigegaard (Jumbo-Visma) stráca stále 39 sekúnd.