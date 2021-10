Tour de France 2022 odštartuje v Kodani, cyklistov preveria nekonečné výšľapy či zradné kocky (video)

Budúcoročná Tour de France už odhalila svoje skvostné parametre a čísla. Stodeviaty ročník najslávnejších cyklistických etapových pretekov odštartuje v piatok 1. júla 2022 časovkou na 13 km v dánskej metropole Kodaň.

V Dánsku cyklisti odjazdia prvé tri etapy pred dňom voľna a presunom do Francúzska. Záverečná 21. etapa príde na rad v nedeľu 24. júla v Paríži s tradičným šprintérskym dojazdom na Elyzejských poliach.

Päť cieľov na kopci

Počas púte dlhej 3328 km na cyklistov čaká po troch rokoch návrat na legendárne a serpentínami posiate stúpanie Alpe d’Huez, dva nekonečné výšľapy na Col du Galibier aj zradná klasikárska etapa po kockách z trasy Paríž-Roubaix. Počas piatej etapy z Lille do Wallers-Arenberg (155 km) si vyskúšajú takmer 20 km po tomto špecifickom podklade, na ktorom trpia bicykle aj telá pretekárov.

Až šesť etáp bude mať prívlastok horské, z toho päťkrát bude cieľ na kopci. Ďalších šesť etáp bude prevažne kopcovitých a šesť vhodných pre šprintérske dojazdy. Tie by mali vyhovovať aj Petrovi Saganovi, ktorý by sa na „Starej dáme“ prvýkrát mal predstaviť v drese francúzskeho tímu TotalEnergies. O ambíciách 7-násobného víťaza bodovacej súťaže a držiteľa 12 etapových triumfov je však osem mesiacov pred štartom pretekov ešte priskoro hovoriť.

Pogačar sa už teší

„Kocky, Planina krásnych dievčat, Alpe d’Huez. Budú to krásne preteky, ktoré budú mať v sebe všetko. Od prvej do poslednej etapy nebude núdza o šprinty, etapy vhodné pre úniky, dlhšie aj kratšie stúpania a k tomu aj dve časovky. Už teraz sa teším a som vzrušený. Bez dôkladnej prehliadky trate to nepôjde,“ komentoval Slovinec Tadej Pogačar, ktorý ovládol ostatné dva ročníky Tour de France. „Profil je náročný, ale páči sa mi. Bude niekoľko príležitostí aj pre agresívnych jazdcov spomedzi nás klasikárov. Kocky ponúknu zaujímavé divadlo už v úvodný týždeň Tour,“ uviedol dvojnásobný a úradujúci majster sveta Julian Alaphilippe. „Tento rok sme mali prekrásne preteky, ale urobili sme všetko pre to, aby sme na budúci rok pripravili ešte úchvatnejšiu edíciu,“ znie pozvánka riaditeľa TdF Christiana Prudhomma.

Fajnšmekrov špeciálne upozornil na piatu etapu, ktorá bude obsahovať jedenásť sektorov tzv. pavé s dĺžkou od 1,3 do 2,8 km. V siedmej etape čaká na pelotón prvý horský záver na mýtickom mieste La Planche des Belles Filles (Planina krásnych dievčat), ktoré sa nachádza v pohorí Vogézy. Záverečné 7 km dlhé stúpanie s priemerom vyše 8 percent bolo v roku 2019 svedkom nevídanej časovkárskej bitky dvoch Slovincov, z ktorej senzačne vyšiel víťazne menej skúsený Pogačar a vybojoval si tam celkový triumf.

Časovka deň pred cieľom

Francúzi sa zrejme najviac tešia na 12. etapu, ktorá je na programe 14. júla v Deň dobytia Bastilly a vyvrcholí na Alpe d’Huez. Etapa so štartom v Briancone však ponúkne aj dlhočizné stúpania na Col du Galibier do výšky 2642 m a Col de la Croix de Fer (2067 m). Na záver príde na rad 21 serpentín do výšky 1850 m na Alpe d’Huez. „Víťaz tejto etapy sa stane hrdinom Tour a symbolom odolnosti a odvahy. Boli by me radi, ak by to bol francúzsky cyklista,“ zaželali si organizátori na twitteri.

V treťom týždni prídu na rad Pyreneje a v nich dve cieľové stúpania počas sedemnástej a osemnástej etapy na vrcholoch Peyragudes a na Hautacame. V druhom prípade pôjde o 13 km dlhé stúpanie s priemerom 7,8%. „Bude to ďalší z budúcoročných vrcholov Tour. Po týchto dvoch horských dojazdoch zostanú v boji o celkový triumf iba tí najodolnejší,“ myslí si riaditeľ Prudhomme.

Deň pred parížskym cieľom čaká na pelotón ešte 40 km dlhá časovka v mierne zvlnenom teréne s cieľom v Rocamadour v regióne Midi-Pyrénées. „Táto štruktúra Tour s časovkou pred koncom mi vyhovuje. Nie každý rok to však musí platiť. Každé preteky sú predsa iné,“ zamyslel sa Pogačar.