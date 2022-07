Tour de France 2022: Vingegaard predbehol Pogačara a ovládol 11. etapu. Sagan priznal náročnosť trasy a bol rád, že dorazil do cieľa (video)

Stredajšia 11. etapa 109. ročníka cyklistických pretekov Tour de France poriadne potrápila všetkých pretekárov, najviac trpeli šprintéri a medzi nimi aj slovenský majster Peter Sagan z tímu TotalEnergies.

Tridsaťdvaročný Žilinčan prišiel do cieľa na vrchole stúpania najvyššej kategórie na Col du Granon na 128. mieste so stratou viac ako 36 minút na víťazného Dána Jonasa Vingegaarda z tímu Jumbo-Visma. Priznal, že takéto náročné horské etapy sa snaží len absolvovať v časovom limite.

Sagan sa neteší na štvrtkovú etapu

„Bolo to ťažké. Zo začiatku sa išlo cez dolinu a potom sa to už začalo prvým kopcom… Neviem, čo mám k tomu povedať, toto nie sú etapy pre mňa. Som rád, že som došiel. Čas sa dá kontrolovať až v poslednom kopci, takže všetci sa snažíme ísť čo najlepšie až do záverečného stúpania a až potom sa dá vypočítať, aký bude zhruba časový limit,“ zhodnotil Sagan náročnú 11. etapu pre RTVS a dodal, že na tú štvrtkovú sa neteší. V 12. etape dlhej 165,5 kilometra čakajú na cyklistov tri stúpania najvyššej kategórie, vrátane Col du Galibier a Alpe D´Huez.

Vingegaard mal pred 11. etapou manko 39 sekúnd na Slovinca Tadeja Pogačara (UAE Emirates) a bol až tretí, no útok v stredajšom cieľovom stúpaní na Col du Granon mu vyniesol prvú priečku v celkovej klasifikácii. V stredu Vingergaard triumfoval s náskokom 2:53 min pred napokon siedmym Pogačarom a v priebežnom poradí má pred ním rezervu 2:22 min.

Savage from Vingegaard 🔥 Nobody could follow his wheel after a hard attack on the Col du Granon that blew the GC up 🙌🏼

🇫🇷 #TDF2022 pic.twitter.com/NAqWIsiq9U — Velon CC (@VelonCC) July 13, 2022

Pogačar je pripravený uspieť

„O tomto som sníval. Nedokážem to opísať, je to úžasné. Povedal som si, že ak do toho nedám všetko, nikdy nezvíťazím. Druhé miesto v celkovom poradí je pekné, ale to už som dosiahol vlani a teraz chcem uspieť,“ uviedol 25-ročný Dán pre oficiálny web Tour de France.

Víťaz ostatných dvoch ročníkov „Starej dámy“ Pogačar sa napriek zlyhaniu v 11. etape neplánuje vzdať: „Neviem, čo sa stalo. Na Galibieri som sa stále cítil dobre, ale v záverečnom stúpaní som nemal dobré nohy a trpel som až do cieľa. Nebol to môj najlepší deň. Chcem však bojovať až do Paríža a odovzdať zo seba všetko, aby som nič nemusel ľutovať. Tím Jumbo-Visma to dnes (14. júna pozn. redakcie) zahral dobre takticky, ale ešte nie je koniec. Dnes na mňa získal tri minúty, ale ja ich môžem získať späť. Budem bojovať až do konca.“