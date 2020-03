Tour de France bez divákov? Hviezdny cyklista Alaphilippe si to radšej nechce ani predstaviť

Amaury Sport Organisation (ASO), ktorá organizuje cyklistické preteky Tour de France, v sobotu informovala, že o osude prestížnych pretekov definitívne rozhodne najneskôr do 15. mája.

Konanie „Starej dámy“ je ohrozené v súvislosti s ochorením COVID-19, ktoré paralyzovalo takmer celý športový svet.

Podľa francúzskej ministerky športu Roxany Maracineanuovej by sa 107. ročník Tour de France mohol uskutočnil bez účasti divákov. Domácej hviezde Julianovi Alaphilippovi sa to však príliš nepozdáva.

Preteky bez divákov si nevie predstaviť

„Myslím si, že by to bolo unikátne. Radšej si to však nechcem predstaviť. Verejnosť je súčasťou Tour de France. Predstavte si majstrovstvá sveta vo futbale a štadión bez publika. Ak to budeme musieť urobiť, tak to spravíme. Radšej by som však bol, keby vírus pominul a Tour bola s účasťou verejnosti. Bez divákov by to nebolo ono,“ uviedol Alaphilippe, ktorého cituje aj špecializovaný portál cyclingnews.com.

Dvadsaťsedemročný cyklista počas minulého ročníka dlho živil šancu na prvé francúzske víťazstvo na domácej Grand Tour od čias Bernarda Hinaulta, ale napriek obdivuhodným výkonom skončil na konečnom piatom mieste. V rodnej krajine spôsobil obrovský ošiaľ a tieto preteky si zamiloval.

„Tour je Tour. Ak sa uskutoční, hoci by bola aj odložená, tak to bude najlepšia vec,“ dodal Alaphilippe.

Priamy zážitok z Tour de France nič nenahradí

Na slová majiteľa 30 profesionálnych víťazstiev nadviazal aj zástupca starostu mestečka Chataillon-Plage, ktoré by malo hostiť 11. etapu. Podľa neho fanúšikom nič nenahradí priamy zážitok z Tour de France.

„Preteky sú príležitosť pre milióny ľudí, ktorí prichádzajú, aby cyklistov videli zblízka. Aj keď sú televízne zábery krásne, nemá to rovnakú príchuť,“ povedal Stéphane Villain pre RTBF.