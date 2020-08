Tour de France bude bez Thomasa či Frooma, Ineos ich využije na Gire a Vuelte

Na tohtoročnej edícii prestížnych cyklistických pretekov Tour de France budú chýbať štvornásobný víťaz podujatia Chris Froome aj najlepší z roku 2018 Geraint Thomas. Ani jedného z nich tím Ineos nezaradil do svojej zostavy.

Lídri na Vuelte a Gire

V menoslove nechýba obhajca prvenstva Egan Bernal či víťaz Giro d’Italia 2019 Richard Carapaz. Spolu s nimi sa vo farbách britského tímu predstavia na TdF aj Andrey Amador, Jonathan Castroviejo, Michal Kwiatkowski, Luke Rowe, Pavel Sivakov a Dylan van Baarle.

„Chris ešte potrebuje istý čas, aby sa dostal do vrcholnej formy. Dodáme mu plnú podporu na španielskej Vuelte. Geraint zase bude našim lídrom na Gire,“ vyhlásil tímový šéf Dave Brailsford na adresu Frooma s Thomasom.

Froome tak v rok 2020 ani nedostane šancu pripísať si piaty celkový triumf na TdF a dorovnať sa kvartetu päťnásobných víťazov – Jacquesovi Anquetilovi, Eddymu Merckxovi, Bernardovi Hinaultovi a Miguelovi Induráinovi.

Nemal by chýbať Peter Sagan

Tour de France sa na francúzsky cestách uskutoční od 29. augusta do 20. septembra, Giro d’Italia príde na rad v Taliansku od 3. do 25. októbra a Vuelta a Espaňa na Pyrenejskom polostrove sa uskutoční od 20. októbra do 8. novembra. Na Tour de France aj Giro d’Italia by mal štartovať aj slovenský fenomén Peter Sagan z tímu BORA-Hansgrohe.

Tím Ineos (predtým Sky) vyhral každú TdF od roku 2015 a z ostatných ôsmich edícií ovládol sedem.