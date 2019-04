Trabantem tam a zase zpátky. Veľká predpremiéra za účasti tvorcov!

BRATISLAVA 5. apríla (WebNoviny.sk)

ARTKINO ZA ZRKADLOM / DK ZRKADLOVÝ HÁJ

6.4.2019 o 15:00 h

Predstavujeme vám poslednú výpravu Žltého cirkusu.

Film Trabantem tam a zase zpátky stvárňuje dojemný a humorný koniec poslednej veľkej cesty naprieč kontinentmi.

Adventúra, ktorá publikum udrží v napätí, pretože títo hrdinovia zdolajú Himaláje, zvládnu diktatúry aj výškové rekordy, dokonca, aj akčné prchanie pred políciou.

Táto posádka nikdy nesklame, ničoho sa nebojí a s poriadnou dávkou čierneho humoru a sebairónie pokoria všemožné nástrahy.

Ich výpravy jednoznačne dokazujú, že na poriadne dobrodružstvo a cestovanie naprieč kontinentami stačia trabanty a skupina skvele nenormálnych ľudí.

Práve, preto sa veľmi tešíme, že 6.4.2019 zavíta Žltý cirkus k nám do Artkina za zrkadlom. Zažijeme úžasnú predpremiéru ich posledného filmu Trabantem tam a zase zpátky, a to za účasti tvorcov!

Vtiahnutie do atmosféry výpravy bola zaručená a sme presvedčení, že nejeden divák by chcel zažiť podobný cirkus.

Ako sami o sebe hovoria, ich zostava je čisto nenormálna. Tu je zopár pekných slov na záver, vďaka ktorým rýchlo prídete na to, že Žltý cirkus proste musíte vidieť a spoznať bližšie.

„Protože vítězné mužstvo se nestřídá, vyrážíme opět v mezinárodní česko-polsko-slovenské sestavě. Z australské výpravy je to Dan Přibáň, autor celé koncepce, kameraman Zdeněk Krátký a fotograf Vojta Duchoslav, kteří dali seriálu a filmu špičkovou vizuální podobu. Nesmrtelný slovenský motocyklista a optimista Marek Slobodník.

Marek Duranský, náhradník, který na minulou výpravu neplánovaně přijel, předčil všechna naše očekávání a zůstal. Nechybí ani největší pankáč polák Radek Jona, který dokáže opravit cokoli, ale také stále ztrácet pas. Jako pojistku, aby to vůbec přežil, se stal kapitánem malucha Honza Setvín, hasič a záchranář. Jako poslední nováček týmu vstoupil na palubu Lukáš Venclík, který poté, co nás přesvědčil, že je skvělý kandidát, přiznal, že nemá řidičák. To nás přesvědčilo definitivně, že není normální a přidal se ke žlutému cirkusu!“

Posádka ako sa patrí, čo poviete?

INFORMÁCIE:

Trabantem tam a zase zpátky

06.04.2019 o 15:00 h/ Artkino za zrkadlom – DK Zrkadlový háj

VSTUPENKY:

Predpredaj ticketportal:

https://www.ticketportal.sk/event/Predpremiera-Trabantem-tam-a-zase-zpatky

Pokladne KZP – Dom kultúry Zrkadlový háj

http://kzp.sk/vstupenky

