Tradičné benefity idú do úzadia. Hodnota mesačných benefitov dosahuje aj 1000 eur a viac

Vstup do galérie TU!

BRATISLAVA 30. novembra 2017 (WBN/PR) – Ktoré benefity sa objavujú v slovenských spoločnostiach najčastejšie? Ako motivovať zamestnancov a zabezpečiť ich spokojnosť? Odpovede nájdeme v prieskume benefitov 2017, ktorý na vzorke 930 respondentov na celom Slovensku, naprieč 15 sektorom trhu, zrealizovala personálna agentúra Grafton Slovakia.

Prieskum benefitov 2017 zmapoval nielen firemnú politiku odmeňovania zamestnávateľov na Slovensku, ale i spôsob motivácie zamestnancov. Prieskum potvrdil, že zamestnanci sú radi ak ich spoločnosť napreduje. Na druhej strane zamestnanci očakávajú motivačné techniky zo strany zamestnávateľov.

Hitom tohto roka je flexibilita

Prieskum benefitov 2017 prebiehal od mája do augusta 2017. Preferenciou uchádzačov je predovšetkým finančné ohodnotenie. V prípade nefinančných benefitov sa na prvej priečke umiestilo služobné auto pre súkromné účely, hitom tohto roka je však flexibilita a to v niekoľkých jej podobách – možnosť práce z domova, flexibilná pracovná doba či platené krátkodobé ochorenie.

Súčasná hodnota mesačných benefitov

Prekvapivé sú i hodnoty mesačných benefitov. Až 8,36 % respondentov uviedlo, že získavajú mesačné benefity v hodnote od 20 do 39 eur, ďalej 7,78 % respondentov uviedlo mesačnú hodnotu benefitov vo výške od 100 do 149 eur. Hodnotu mesačných benefitov vo výške 1000 eur a viac deklaruje 1,15 % respondentov. Zaujímavosťou je i to, že až 53,6 % opýtaných spoločností na Slovensku neposkytuje svojim zamestnancom žiadnu hodnotu benefitov, alebo zamestnanci nevnímajú, že získané benefity majú nejakú hodnotu.

TOP 10 benefitov, kde požiadavky uchádzačov najviac prevyšujú ponuku zamestnávateľov

Rebríček zamestnávateľských výhod pre zamestnancov vedie príspevok na bývanie, ktorý je predovšetkým formou príspevku pre robotnícke profesie a príspevku na ubytovňu, platená dovolenka nad rámec zákona či príspevok na nadštandardnú zdravotnú starostlivosť. Tento rebríček uzatvára možnosť jazykového vzdelávania a možnosti pracovať z domu.

Príspevok na bývanie/ubytovňu

Platená dovolenka nad zákonný rámec

Príspevok na nadštandardnú zdravotnú starostlivosť

Služobné auto aj na súkromné účely

13. plat/14. plat/pravidelné bonusy

Platené krátkodobé ochorenie (bez nutnosti PN)

Firemná škôlka

Platené študijné voľno

Jazykové vzdelávanie

Home office – práca z domu

„Prieskum benefitov poukázal na fakt, že najväčší záujem majú kandidáti o 13. a 14. plat, príspevok na bývanie a služobné auto aj na súkromné účely,“ uviedol Miroslav Garaj, Country Manager Grafton Slovakia.

Tabuľka: Rebríček TOP očakávaných benefitov zo strany zamestnancov

13. plat -14. plat/pravidelné bonusy

Príspevok na bývanie

Služobné auto aj na súkromné účely

Platená dovolenka nad zákonný rámec

Home office – práca z domu

Platené krátkodobé ochorenie (bez nutnosti PN)

Flexibilná pracovná doba

Jazykové vzdelávanie

Príspevok na nadštandardnú zdravotnú starostlivosť

Vzdelávací/Training program

Prieskum benefitov 2017 aj ukázal, ktoré benefity v súčasnosti zamestnanci považujú za štandard a nevnímajú ich ako benefit. Neznamená to však, že by sa bez nich obišli. Do tejto skupiny zaradili vianočné večierky, firemné darčeky či možnosť závodného stravovania.

O spoločnosti Grafton Slovakia

Personálna agentúra Grafton Reruitment Slovakia bola založená v roku 2004 a pôsobí v Bratislave, v Trenčíne, v Nitre, v Košiciach a v Žiline. Svojim lokálnym a medzinárodným klientom, i uchádzačom o prácu, ponúka široké portfólio služieb v oblasti náboru, dočasného pridelenia zamestnancov a talent manažmentu či rôznorodých HR riešení. Grafton Slovakia pôsobí v rámci CEE v 6 krajinách.

Viac informácií získate na www.grafton.sk