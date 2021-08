Tragická dopravná nehoda otriasla okresom Vranov nad Topľou, vodič zomrel po náraze do stromu

Tragická dopravná nehoda sa stala vo štvrtok 19. augusta večer neďaleko Vranova nad Topľou. Vyhasol pri nej život 47-ročného muža zo Zamutova (okres Vranov nad Topľou). Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, vodič viedol vozidlo Volswagen Passat od obce Čaklov na Vranov nad Topľou.

Pri prejazde miernou pravotočivou zákrutou zišiel z cesty do priekopy, prešiel ešte niekoľko desiatok metrov a narazil do stromu. Vodič pri náraze utrpel zranenia nezlučiteľné so životom, ktorým na mieste podľahol.

Presnú príčinu smrti stanoví nariadená pitva, ktorá tiež potvrdí alebo vylúči prítomnosť alkoholu u vodiča. V prípade začala polícia trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Škoda na vozidle bola stanovená na približne 5 000 eur.