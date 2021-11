Traja antirúškari z piešťanského obchodu čelia obvineniu, hrozí im jeden až päť rokov za mrežami

Troch antirúškarov, ktorých spacifikovali policajti v Piešťanoch, vyšetrovateľka obvinila z prečinu výtržníctva a z útoku na verejného činiteľa.

Momentálne sa rozhoduje, či im navrhnú väzobné stíhanie alebo prebehne tzv. super rýchle konanie. Informoval o tom portál tvnoviny.sk.

„Mužom (31,32 a 40-ročný) z Nitrianskeho kraja teraz hrozí jeden, v najhoršom prípade až päť rokov za mrežami,“ uviedol portál.

Pripomenul, že v posledných týždňoch sa skupina antirúškarov sústreďuje v obchodoch a snažia sa nakupovať bez prekrytia dýchacích ciest.

Navyše, sú agresívni a prichádzajú do konfliktu so zamestnancami, ale aj policajtmi. V Piešťanoch sa situácia vyhrotila až do takej miery, že agresorov museli muži zákona spacifikovať.