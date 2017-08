Traja Briti pôjdu do väzenia v Singapure, znásilnili opitú ženu v bezvedomí

SINGAPUR 15. augusta (WebNoviny.sk) – Singapurský súd odsúdil troch Britov, ktorí znásilnili opitú ženu v bezvedomí. Khong Tam Thanh, Vu Thai Son a Michael Le, ktorí sa zločinu dopustili v septembri, priznali vinu po dohode o znížení trestu. Trojica dostala trest odňatia slobody v rozsahu do šesť a pol roka a osem rán trstenicou.

Traja dvadsiatnici pricestovali do Singapuru so skupinou priateľov na rozlúčku so slobodou. Jeden z ich priateľov počas osláv stretol v klube spomínanú ženu, Malajzijčanku, ktorá súhlasila so sexom s ním v jeho hotelovej izbe. Po tom, ako odpadla, sa ale na nej vystriedali aj traja odsúdení, na čo sa následne zobudila. Žena neskôr incident nahlásila polícii.

Korešpondentka spravodajskej televízie BBC v Singapure Karishma Vaswani uviedla, že sa trojica po vznesení rozsudku javila značne spokojná. Ako sa tiež vyjadrila, prípad v Singapure vyvolal vlnu kontroverzie. Ľudia na sociálnych sieťach spochybňovali trest, a pýtali sa ako je možné, že im ho súd znížil.