Traja extrémisti chceli zaútočiť v Melbourne, vo väzení strávia viac ako 15 rokov

V Austrálii v piatok odsúdili troch mužov inšpirovaných extrémistickou skupinou Islamský štát (IS) za plánovanie útoku v Melbourne počas vianočného obdobia v roku 2016. Počas zločinu chceli použiť mačety aj výbušniny s cieľom zabiť čo najviac ľudí.

Odsúdili aj lídra skupiny

Abdullah Chaarani a Ahmed Mohamed dostali trest odňatia slobody na 38 rokov. Obaja si musia odsedieť 28 rokov, po ktorých môžu požiadať o podmienečné prepustenie.

Hamza Abbas dostal 22 rokov, pričom po šestnástich môže požiadať o podmienečné prepustenie. Všetci traja dvadsiatnici sa vlani priznali. Minulý rok odsúdili na 24 rokov za mrežami lídra skupiny Ibrahima Abbasa.

Polícia získala ich komunikáciu

Prokuratúra uviedla, že extrémisti chceli zaútočiť na Federation Square, na železničnej stanici Flinders Street a ďalších rušných miestach v centre mesta. Polícia zmarila ich plány po tom, ako sa jej podarilo získať sms správy a internetovú komunikáciu skupiny.

Mohamed neskôr pred súdom vyhlásil, že bombový útok by bol „cool“. Dodal, že on a Chaarani sa zradikalizovali po tom, ako na internete sledovali videá IS.