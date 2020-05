Traja ľudia v bundesligovom tíme „capkov“ z Kolína nad Rýnom mali pozitívny test na koronavírus

Tri pozitívne testy na koronavírus ohlásil nemecký futbalový klub 1. FC Kolín nad Rýnom. Nie je však známe, či u bundesligistu potvrdili ochorenie COVID-19 u hráčov, členov realizačného tímu alebo iných zamestnancov klubu.

Podľa vedenia „capkov“ ani jedna z troch osôb nemá príznaky ochorenia, všetci však putujú do domácej izolácie. Tréningový proces s mimoriadnymi opatreniami však bude v klube pokračovať.

Zatiaľ je len ťažké predpovedať, či najnovší nález z futbalového prostredia naruší prípravy na reštart sezóny 2019/2020 v dvoch najvyšších nemeckých futbalových súťažiach. Vedenie oboch bundeslíg už od pondelka plánuje opakované plošné testovanie všetkých osôb, ktoré by sa podieľali na súťažných dueloch.

Nemecká bundesliga by sa mohla opäť hrať už v máji, bola by tak jednou z prvých súťaží v Európe, ktorú by reštartovali po dlhej pauze vynútenej pandémiou koronavírusu. Na to, aby sa opäť začala, však potrebuje súhlas politického vedenia krajiny. A ten zatiaľ nemá.

„Zostávame v kontakte s lekárskymi expertmi. Konzultujeme s nimi všetky naše kroky vrátane príprav jednotlivých klubov. Našou prioritou je zdravie všetkých zúčastnených, chcem čo najviac eliminovať možnosť nakazenia koronavírusom,“ prezradil šéf I. bundesligy Tom Meyer.