Matovičova vláda vznikla podľa politológa veľmi rýchlo, politológ pochválil tri nominácie na ministrov

Personálne obsadenie novej vlády je premárnenou šancou na vládu skutočných odborníkov. Pre agentúru SITA to uviedol politológ z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík.

Prezidentka Zuzana Čaputová v sobotu v Prezidentskom paláci oficiálne vymenovala novú vládu lídra hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igora Matoviča. Hnutie OĽaNO vytvorí vládu spolu s hnutím Sme rodina a stranami Sloboda a Solidarita (SaS) a Za ľudí.

Dosadili to, čo mali k dispozícii

Ministerské funkcie novej vlády vníma politológ ako čisto politické nominácie. „Keďže OĽaNO funguje ako eseročka, SaS nemá prakticky členskú základňu, Za ľudí funguje niekoľko týždňov a Sme rodina by bez svojho predsedu nebola schopná prežiť, nemali strany z čoho vyberať,“ vysvetlil Štefančík. To je podľa neho dôvod, prečo do niektorých ministerských funkcií dosadili to, čo mali k dispozícii.

„Určite by som však pochválil strany za výber nových ministrov hospodárstva, zahraničných vecí, obrany a spravodlivosti,“ vymenoval. Ako čisto „politické trafiky“, naopak, vníma nových ministrov na rezortoch životného prostredia a sociálnych vecí a aj šéfku rezortu pre investície a regionálny rozvoj.

„Argument, že záujem o životné prostredie v 80-tych rokoch minulého tisícročia je dnes dostatočnou kompetenciou vykonávať funkciu ministra životného prostredia, je viac ako absurdný. Nehovoriac o niektorých nominantoch OĽaNO, o ktorých väčšina z nás v živote nepočula,“ objasnil politológ.

Každý však podľa jeho slov môže prekvapiť pozitívne aj negatívne. Za dôležité označil to, akými ľuďmi sa noví ministri obklopia. „Či fundovanými odborníkmi alebo rodenými podvodníkmi. Dôležité bude sledovať, s ktorou vládnou stranou teraz budú sympatizovať tí podnikatelia, ktorí svoj biznis stavajú na štátnych objednávkach a nie na vlastnom ume a šikovnosti,“ zdôraznil Štefančík.

Augiášov chliev a koronavírus

Na otázku agentúry SITA, čo budú najdôležitejšie úlohy, ktoré bude musieť nová vláda pri svojom nástupe zvládnuť, odpovedal, že je to vysporiadanie sa s existujúcou pandémiou.

„V normálnej situácii by som povedal, že najdôležitejšou úlohou novej vlády bude vyčistiť ‚Augiášov chliev‘. V súčasnosti sa však pozornosť každého človeka na Slovensku sústredí len na jednu otázku, ktorou je, ako si nová vláda poradí s existujúcou pandémiou. To ostatné sa dnes zdá byť neskutočne triviálne,“ priblížil politológ.

Nová vláda v rámci celoeurópskeho porovnania podľa jeho slov vznikla mimoriadne rýchlo. „V niektorých štátoch trval proces tvorby novej vlády nie niekoľko týždňov, ale niekoľko mesiacov. Nemožno vylúčiť fakt, že pandémia tvorbu vlády trochu urýchlila, aj keď zvonku to vyzeralo len na otázku, na aké posty sa posunú Richard Sulík (vicepremiér pre ekonomiku a nový minister hospodárstva, pozn. SITA) a Veronika Remišová (vicepremiérka pre investície a regionálny rozvoj, pozn. SITA),“ konštatoval Štefančík.

Dodal, že pri formovaní vlády sa málo hovorilo o hodnotových rozporoch či obsahových otázkach. „Spravidla sa k nám dostávali len nejasnosti spojené s mocenským rozdelením vplyvu a personálnymi výhradami k niektorým menám, hlavne k nominantom hnutia Sme rodina,“ uzavrel politológ.