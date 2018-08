Traja muži ukradli stovky kilogramov parochní a vlasov, indickému obchodníkovi zostali len dlhy

NAÍ DILLÍ 2. augusta (WebNoviny.sk) – Trojica mužov ukradla v indickom Naí Dillí 200 kilogramov parochní a vlasov za viac ako 20-tisíc dolárov (v prepočte približne 17-tisíc eur).

Polícia o tom informovala vo štvrtok s tým, že muži sa vydávali za zákazníkov, no neskôr vytiahli zbraň a výrobcu parochní okradli a nechali ho v dlžobe. „Ľudia si myslia, že parochne sú lacné, no ich výroba je drahá,“ uviedol poškodený obchodník pre noviny The Indian Express.

Priznal tiež, že si minulý mesiac požičal 17-tisíc dolárov na kúpu vlasov z juhu krajiny. „Vlasom vdychujeme život,“ vyhlásil muž, podľa ktorého vydržia jeho parochne aj desať rokov, ak sa o ne zákazníci dobre starajú.

Vlasy predstavujú v Indii veľký biznis, pričom podľa odhadov ich predaj vynesie ročne viac ako 300 miliónov dolárov. Parochne a vlasy tiež vyvážajú do celého sveta.

Väčšinu vlasov zbierajú v hinduistických chrámoch na juhu Indie, kde sa ľudia nechávajú ostrihať ako prejav náboženskej oddanosti. Najznámejším takýmto miestom je chrám v Tirupati, kde ročne nazbierajú stovky ton vlasov a vydražia ich za milióny dolárov.