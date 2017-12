Transformáciou DFNsP na Národný ústav destkých chorôb sa podľa Druckera zmení smer pediatrie

aktualizované 12. decembra, 12:18

BRATISLAVA 12. decembra (WebNoviny.sk) – Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave (DFNsP) sa od prvého januára budúceho roka pretransformuje na Národný ústav detských chorôb (NÚDCH).

Informoval o tom v utorok na tlačovej konferencii minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Ako povedal, nie je to len zmena názvu, týmto krokom sa zásadne zmení smerovanie pediatrie na Slovensku a zároveň aj podmienky na liečbu detí.

Najnáročnejšia zdravotná starostlivosť

„Národné ústavy poskytujú zdravotnú staroslivosť na tej najvyššej úrovni, dokážu sa postarať o pacientov s najťažšími komplikáciami, vytvárajú podmienky pre odborný rast pre najlepších lekárov a špičkových odborníkov, zavádzajú inovatívne postupy diagnostiky a liečby pre ostatné zdravotnícke zariadenia a v neposlednom rade v spolupráci s univerzitami vychovávajú mladých medikov,“ poznamenal Drucker.

Ako pokračoval šéf rezortu zdravotníctva, bratislavská detská fakultná nemocnica už v súčasnosti poskytuje najnáročnejšiu zdravotnú starostlivosť pre detských pacientov a v budúcnosti sa bude už ako národný ústav rozvíjať podľa najnovších poznatkov a trendov v oblasti detskej medicíny.

Špecializované centrá pre liečbu detí

„Na transformáciu sa detská fakultná nemocnica pripravuje počas celého tohto roka, a aj preto sme nemocnici pridelili kapitálové výdavky zo zdrojov ministerstva zdravotníctva vo výške viac ako 15 miliónov eur,“ dodal.

Cieľom NÚDCH je vytvoriť špecializované centrá pre liečbu detí s najzávažnejšími ochoreniami z celého Slovenska a zároveň liečiť v nich pacientov tak, aby ich posilnením ambulantnej zdravotnej starostlivosti čo najmenej zaťažovali hospitalizáciami, ktoré ich nielen stresujú, ale aj vystavujú zvýšenému riziku možných komplikácií. Všetky deti, ktorých zdravotný stav to umožňuje, je v pláne liečiť v domácom prostredí.

Nový systémový prístup

Generálny riaditeľ DFNsP Bratislava Ladislav Kužela poznamenal, že na Slovensku potrebujeme nový systémový prístup k manažovaniu ochorení detského veku.

„Odpoveď na otázku, akým smerom by sme sa mali uberať, sme hľadali už pred rokom na odbornom pracovnom stretnutí s kolegami z celej Európy. A vyšlo nám z toho jednoznačne – najlepšie skúsenosti s liečbou detí kolegovia v zahraničí dosahujú v špecializovaných centrách,“ konštatoval.

Vlastné ubytovacie zariadenie

Súčasný stav neumožňuje poskytovať komfortné ubytovanie pre deti a ich rodičov v súlade so zásadným cieľom NÚDCH – čo najviac detí liečiť v rámci ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

DFNsP Bratislava chýbajú ubytovacie kapacity pre pacientov (takmer 40 percent pacientov liečených v DFNsP Bratislava nie je z Bratislavského kraja), ktorí potrebujú zákroky poskytované formou jednodňovej zdravotnej starostlivosti, alebo potrebujú ambulantnú starostlivosť viac dní po sebe.

„Naša nemocnica vytvorí ako prvá svojho druhu v našej krajine vlastné ubytovacie zariadenie,“ objasnil Kužela.

Urgentný príjem sa zrekonštruuje

Na oddelení urgentného príjmu každoročne stúpa počet ošetrených detí (takmer 19-percentný nárast od roku 2010). Ako povedal na tlačovej konferencii Kužela, rekonštruovať by sa mal aj urgentný príjem, pričom v januári by sa mala vypísať súťaž na zhotoviteľa.

Cieľom podľa generálneho riaditeľa je manažovať všetkých týchto pacientov tak, aby už od prvého kontaktu v triediacej ambulancii vedeli, že ich zdravotný stav je známy, monitorovaný a smerovaný na jednotlivé vyšetrenia.

Nový urgent by mal byť realitou najneskôr do marca 2019. „Čo sa týka ubytovacieho zariadenia, zatiaľ to máme naplánované do leta 2019. Len hovorím, berme to ako orientačné termíny, lebo život nám ukázal, že nie vždy sa dajú dodržať,“ povedal.

V rámci riešenia súčasnej situácie sa v NÚDCH vytvoria pracoviská a centrá ako ubytovacie zariadenie pre deti a rodičov, centrum detskej hematoonkológie, centrum jednodňovej detskej chirurgie, chirurgicko-intenzivistický pavilón, spinálne centrum, centrum pre transplantácie obličiek u detí a dialyzačné pracovisko, centrum pre matku a dieťa na Neonatologickej klinike intenzívnej medicíny, zrekonštruuje a zmodernizuje sa oddelenie urgentného príjmu.