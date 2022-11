Transrodoví ľudia sú na Slovensku vytláčaní na okraj spoločnosti, upozorňujú LGBTI+ organizácie. Podľa ich členov je na Slovensku transrodovosť cieľom nebezpečných dezinformácií a nenávisti, čo vedie k vylučovaniu a stigmatizácii trans ľudí v spoločnosti.

Aktivisti a aktivistky z LGBTI+ komunity tiež upozorňujú, že transrodoví ľudia nemajú prístup k zdravotnej starostlivosti a nenávistné prejavy voči nim sa stupňujú. V nedeľu 20. novembra si navyše podľa koordinátorky kampaní a advokácie Alexandry Demetrianovej svet pripomenul Deň pamiatky obetí transnegativizmu, ktorý je zároveň vyvrcholením týždňa povedomia o transrodových ľuďoch.

Jedna z najvylučovanejších skupín

Transrodoví ľudia sú jednou z najvylučovanejších skupín v rámci LGBTI+ menšiny, aj preto čelia zvýšenému riziku násilia a len za uplynulých 12 mesiacov svet eviduje 375 zavraždených transrodových a rodovo rozmanitých ľudí, pričom od roku 2008 do roku 2021 ich násilnou smrťou zahynulo viac ako štyritisíc.

„Fyzické prejavy nenávisti voči transrodovým ľuďom, vraždy a útoky z nenávisti sú na vrchole pyramídy násilia, ktoré transrodoví ľudia zažívajú v spoločnosti. Štát a majorita preto majú výraznú mieru zodpovednosti za to, akým formám násilia trans ľudia čelia,“ vysvetľuje Róbert Furiel, riaditeľ občianskeho združenia Sapling, ktoré advokuje aj za práva transrodových ľudí na Slovensku.

Výzva premiérovi Hegerovi

Transrodoví ľudia sú podľa Zary Kromkovej z poradenského centra pre LGBTI+ ľudí PRIZMA, ktoré prevádzkuje o.z. Saplinq, pravidelne zvliekaní, ich telá verejne diskutované a ich právo na existenciu je bez okolkov popierané ultrakonzervatívnymi a extrémistickými ľuďmi a skupinami v politike, v spoločnosti i v spektre dezinformačných médií.

„Takto podobne sa kedysi hovorilo o Rómoch, Židoch či ľuďoch menšinovej farby pleti a vieme, kam to viedlo – k zločinom proti ľudskosti a genocíde,“ upozorňuje aktivistka za práva transrodových ľudí. Občianske združenie Saplinq poukazuje na to, že sú aj takéto aktivity ultrakonzervatívneho spektra, ktoré posilňujú nenávisť voči transrodovým ľuďom a spoločenské a štrukturálne násilie.

„Výzva kresťanských iniciatív premiérovi Hegerovi odmieta kľúčové odborné dokumenty na Ministerstve zdravotníctva SR (MZ SR), ktoré by konečne skoncovali s praxou nútených sterilizácií trans ľudí. Toto je praktika, o ktorej OSN ani ESĽP nepochybujú, že ide o formu mučenia. Ak metodické usmernenie k tranzícii a štandardné postupy neprejdú ministerstvom a nebudú zavedené do praxe, inštitucionálne násilie voči trans ľuďom bude pokračovať a hrozia aj žaloby,“ upozorňuje Furiel.

Stav je v súčasnosti kritický

Kromková dodáva, že je nesmierne dôležité, aby MZ SR konečne prijalo štandardy, ako presne má vyzerať proces medicínskej a následne aj právnej tranzície.

Aktuálne sú totiž podľa nej bez tohto dokumentu transrodoví ľudia v pasci. Občianske združenie Saplinq upozorňuje aj na to, že čím dlhšie budú transrodoví ľudia terčom násilia spoločenského i zo strany inštitúcií, tým väčšiemu riziku čelia z hľadiska duševného zdravia i ich fyzickej bezpečnosti.

Dokumenty na MZ SR by mali byť podľa Kromkovej okamžite odblokované premiérom a schválené bez ideologických či politických zásahov ako výsostne odborné usmernenie, na ktorom panuje zhoda v slovenských aj európskych psychiatrických kruhoch.

„Stav je v súčasnosti kritický – trans klientelu na Slovensku prijímajú a dôstojne k nej pristupujú lekári a lekárky, ktorých by ste spočítali na jednej ruke a ešte by vám zostali voľné prsty. Toto je už naozaj hazardovanie so životmi a zdravím ľudí,“ uviedla Kromková.