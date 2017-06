Trápi vás v lete pálenie či rezanie očí? Máme pre vás riešenie

Bratislava, 14.6.2017 (WBN/PR ) – Prichádza horúce leto a klimatizácia chladí na plné obrátky takmer všade, kam sa pohnete. Čo je však príjemné rozhorúčenému telu, neprospieva našim očiam. Ak vás večer oči pália, režú alebo máte pocit akoby vám niečo spadlo do oka, zdá sa, že sa u vás prejavili príznaky syndrómu suchého oka. Nenechajte si ním pokaziť pekné leto a poraďte sa so svojím lekárnikom o vhodnej liečbe, ktorá vám uľaví.

Celý rok sa tešíme na to, ako si cez leto oddýchneme, vyrazíme na nejaký poznávací zájazd, k moru či aspoň na miestne kúpalisko. Dlhé hodiny cestovania v aute, lietadle či zájazdovom autobuse, a to pri zapnutej klimatizácii, si však vypýtajú svoju daň – o slovo sa začínajú hlásiť podráždené oči. Pálenie a rezanie sa počas dňa stupňuje a večer sú unavené oči častokrát začervenané, očné okolie opuchnuté a pridáva sa aj nadmerné slzenie či rozmazané videnie. To všetko sú príznaky zhoršenej kvality sĺz, ktoré nie sú schopné dostatočne zvlhčovať rohovku. Odborne sa toto ochorenie označuje ako syndróm suchého oka a postihnúť môže každého z nás.

Nástrahy leta

Letné počasie nám vie pripraviť doslova horúce chvíle a tak sa všadeprítomná klimatizácia stáva naším každodenným spoločníkom – v práci, v aute, v lietadle, ale často aj doma. Prúdenie chladného vzduchu často nasmerovaného priamo na tvár nás síce príjemne osviežuje, ale pohode našich očí to rozhodne neprospieva. Práve naopak. „Suchý chladný vzduch z klimatizácie oči nepríjemne vysušuje a dostavujú sa príznaky syndrómu suchého oka. Ak sa už klimatizácie nechcete vzdať, mali by ste myslieť na zdravie svojich očí a ich dodatočnú lubrikáciu,“ vysvetľuje primárka očného oddelenia Nemocnice sv. Michala, MUDr. Katarína Hlaváčková, PhD, ktorá sa špecializuje na toto ochorenie špecializuje.

Avšak nielen klimatizácia predstavuje riziko pre naše oči. Neprospieva im ani intenzívna práca na počítači, dlhé pozeranie televízie či niekoľkohodinová cesta autom – najmä ak ste šofér a snažíte sa čo najviac sústrediť na cestu. „Šoférovanie unavuje a vysušuje oči, pretože sústredené oko menej žmurká. Pri dlhých cestách by ste si mali robiť pravidelné prestávky a aspoň na chvíľu dať možnosť očiam oddýchnuť si a zregenerovať. To platí dvojnásobne o šoférovaní v noci,“ radí primárka MUDr. Hlaváčková.

Podceňovať netreba ani naoko nevinný pobyt na miestnom kúpalisku alebo v hotelovom bazéne. Voda v nich je silno chlórovaná a naša pokožka nie je jediná, ktorá trpí intenzívnym vysušovaním. Nie je preto ničím neobvyklým, keď na chlórovú vodu zareagujú aj naše oči.

Ako vzniká syndróm suchého oka

Náchylnosť na prejavy tohto syndrómu sa zvyšujú aj viacerými fyziologickými príčinami. Medzi najčastejšie z nich patrí vek. „Ako starneme, naše telo má stále viac ťažkostí s dostatočnou lubrikáciou všetkých slizníc, oko nevynímajúc. Množstvo ako aj kvalita sĺz s vekom klesá a u mnohých pacientov, najmä z rizikových skupín, sa rozvinie syndróm suchého oka,“ hovorí primárka MUDr. Hlaváčková. Ďalšími faktormi, ktoré ho zhoršujú je nástup menopauzy u žien, ochorenia imunitného systému, cukrovka či zvýšený krvný tlak. S problémami zápasia aj pacienti, ktorí absolvovali refrakčnú (laserovú) operáciu oka, tí, ktorí majú či prekonali niektoré ochorenia oka (napríklad glaukóm), a dokonca aj používatelia kontaktných šošoviek.

Povinná výbava do vrecka

Potrebnú regeneráciu a úľavu od suchých očí vám pri práci za počítačom, šoférovaní či na dovolenke, poskytnú zvlhčujúce očné kvapky, tzv. umelé slzy, ktoré svojím zložením imitujú tie ľudské. „Slzy zvlhčujú povrch oka, zlepšujú refrakciu rohovky, čím sa podieľajú na ostrom videní, zabezpečujú výživu a najmä prísun kyslíka pre rohovkový epitel, a vďaka lyzozýmom majú aj antibakteriálne účinky. Nedostatok či znížená kvalita sĺz poškodzuje povrch oka,“ vysvetľuje primárka.

Kyselina hyalurónová prospieva aj vašim očiam

Kyselina hyalurónová je známa svojimi hydratačnými účinkami, vďaka ktorým prospieva nielen našej pleti, avšak dokáže uľaviť aj našim očiam. Zvlhčujúce očné kvapky Systane® sú jedinečné svojím zložením, nakoľko imitujú zloženie ľudských sĺz. Vysoký obsah dvoch zvlhčujúcich látok, kyseliny hyalurónovej a HP-guaru, umožňuje jednotlivým zložkám lepšie priľnúť k poškodeným bunkám epitelu rohovky, čím oko dlhšie a účinnejšie chránia. Povrch oka je tak správne hydratovaný a lubrikovaný. Nepríjemné pocity pálenia či rezania ustupujú už po nakvapkaní a pocit pohody si môžete užívať dlhé hodiny. Navyše, Systane Hydration môžete používať bez obáv aj s nasadenými kontaktnými šošovkami.

