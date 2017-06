Trápi vás suchý kašeľ? Toto je 10 receptov, čo naň zaručene pomáha

Suchý kašeľ trápi často veľa ľudí. A najmä menšie deti. Vtedy sa pokúšame nájsť tie správne lieky, či už domáce alebo z lekárne, aby sme sa čo najskôr cítili opäť fit.

Prírodná liečba

Ak vás trápi suchý kašeľ, nemusíte okamžite bežať k lekárovi. Existuje mnoho domácich receptov, ktoré naozaj fungujú a ani nás nebudú toľko stáť. Liečba je jednoduchá, samozrejme, ak nemáte ešte ďalšie príznaky choroby okrem kašľa. A určite je vhodnejšia pre nás, aj pre deti prírodná liečba.

Liek na suchý kašeľ z lekárne je často len taký marketingový ťah. Samozrejme, nehovoríme, že nič nezaberie. Ale netreba užívať zbytočne drahé lieky, keď si vieme pomôcť aj doma. Suchý kašeľ ľudí postihuje najčastejšie počas noci, čo im dosť sťažuje spánok. Hlavne u detí je to naozaj nepríjemné.

Príznaky suchého kašľa sú:

bolesť hrdla

pocit podráždenia

škrabanie v krku

Preto, ak máte aj vy tieto problémy, máme pre vás 10 receptov, ktoré vám poradia, čo je dobré proti kašľu. Okrem nich však existuje aj recept na prípravu domácich cukríkov z prírodných zložiek, ktoré vám tiež pomôžu a sú veľmi praktické aj na cesty.

10 receptov na suchý kašeľ

1. Domáci sirup

Vložte do sklenenej nádoby kúsky citróna a zázvoru. Zalejte ich medom tak, aby všetky kúsky ním boli úplne prekryté. Nádobu dobre uzavrite a umiestnite do chladničky, až kým sa z toho nevytvorí akoby želatína. Konzumujte to tak, že jednu čajovú lyžičku medového sirupu pridáte do pohára teplej vody a vypijete. Môžete to jesť aj priamo z lyžičky. Užívajte niekoľkokrát denne až dovtedy, kým sa príznaky suchého kašľa nezlepšia.

2. Odvar z ľanových semienok

Povarte pohár vody s troma polievkovými lyžicami ľanových semienok 5 minút. Po dovarení nechajte vychladnúť, pridajte trochu čerstvej citrónovej šťavy, jednu polievkovú lyžicu medu. Dobre to premiešajte a potom vypite. Odvar užívajte 3-krát denne.

3. Šťava s medom

Zmiešajte rovnaké diely zázvorovej šťavy a medu a pite túto zmes 2-3 krát za deň dovtedy, pokiaľ kašeľ neustúpi.

4. Bazový čaj

Urobte si bazový čaj. Pridajte lístky šalvie, trochu mandľového oleja, oleja z klinčekov a med. Znižuje kašeľ a upokojuje hrdlo.

5. Prášok z kurkumy

Koreň kurkumy opečte a rozdrvte. Tento prášok je potrebné brať každý deň 2x ráno a večer vždy po 3g. Je to vynikajúci liek na suchý kašeľ.

6. Tymiánový krém

Okrem rôznych odvarov a sirupov je skvelý aj tymiánový krém. Natrite ho na hrudník a chrbát. Veľmi pomáha, a aj u detí výborne zaberá.

7. Anízový odvar

Pridajte zopár podrvených anízových semienok do pohára s vriacou vodou, prikryte pokrývkou na pár minút a nechajte vylúhovať. Potom vodu sceďte a vypite ju, kým je ešte teplá.

8. Olivový olej

Dvakrát za deň si dajte vždy pred jedlom jednu lyžičku extra panenského olivového oleja. Tak by mal po čase kašeľ ustúpiť.

9. Cibuľový sirup

Pripravte si sirup z 1 lyžičky surovej cibuľovej šťavy a 1 lyžičky medu. Nechajte odstáť viac ako 3-4 hodiny. Toto je ďalší super domáci liek proti kašľu.

10. Majoránka

2 týždne pite odvar z majoránky. 3 dcl vody a 1 lyžička majoránky. Pite trikrát denne po jedle. K tomu na priedušky natierajte bravčovú masť aspoň 5 nocí.

Záver

Ak bol váš kašeľ príznakom chrípky, máme tu článok aj o tom, ako sa popasovať s touto chorobou. Samozrejme, vždy je lepšia prírodná liečba ako lieky z lekárne. Avšak, ak kašeľ pretrváva dlhšie, treba vyhľadať lekársku pomoc. Lekári predsa už vedia, čo pomáha a čo je najlepšie proti takému kašľu.

Takže nezabudnite, tieto domáce recepty vám pomôžu zbaviť sa nepríjemného kašľa