Trápia vás bradavice? Pozrite sa, ako ich jednoducho odstrániť na krku, prste aj chodidle

Ak sa vám na ruke či nohe objavila plochá alebo mierne vystupujúca vyrážka a nie je to kurie oko, tak zrejme máte bradavice. Tieto nepekné kožné výrastky sa objavujú na krku, nohe, ruke, čiže po celom tele. Nielenže je to neestetické, navyše je to spôsobené vírusom a môže to spôsobiť ťažkosti. Bradavice sa objavujú väčšinou vtedy, ak telu chýbajú vitamíny a v období zníženej imunity. Liečbu bradavíc neodkladajte, pretože čím je bradavice väčšia, tým je ťažšie sa jej zbaviť.

Čo je to bradavica

Najprv, než prejdeme k liečbe a odstráneniu bradavíc, si ujasnime, čo to vlastne bradavica je a aké typy bradavíc poznáme. Bradavice sú spôsobené jedným vírusom, avšak existuje veľa kmeňov tohto vírusu. Práve tento vírus spôsobuje kožné ochorenie, ktoré sa prejavuje vytvorením kožných výrastkov, nazývaných bradavice. Tieto kmene vírusu spôsobujú výskyt bradavíc na určitých miestach po celom tele. Najčastejšie sa bradavice vyskytujú u malých detí a u starších ľudí, v tomto prípade sa nazývajú starecké bradavice. Poznáme viacero typov bradavíc:

plantárne bradavice (bežné),

ploché bradavice,

genitálne bradavice.

Bradavice sú výrastky, ktoré korenia veľmi hlboko pod kožou. Vnútri výrastku môžete spozorovať malé čierne bodky, sú to krvné zrazeniny ciev, v ktorých korenia bradavice. Tieto nepríjemné kožné defekty sa môžu preniesť na človeka z kontaminovaných predmetov, napríklad z bazénov, spŕch, šiat, pomocou malých poranení.

Najčastejšie sa bradavice objavujú na chodidle. www.thinkstockphotos.com

Výskyt a typy bradavíc

Výskyt bradavíc súvisí s ich typom. Bradavice sa môžu nachádzať po celom tele, čiže na rôznych častiach nášho tela, napríklad na nohách, na prste, na rukách, chrbte či krku. Tento výskyt je spôsobeným rôznymi kmeňmi vírusu. Podľa miesta, na ktorom sa bradavice nachádzajú, môžete prísť na to, o aký typ bradavíc ide.

Plantárne bradavice: Ide o najčastejší a najbežnejší druh bradavíc, ktorý sa môže objaviť. Tieto bradavice sa nachádzajú na spodnej časti chodidla. Chodením sa na bradavicu vyvíja silný tlak, čo môže spôsobiť bolesti. Plantárne bradavice si ľudia často mýlia s kurím okom, keďže aj to sa najčastejšie nachádza na chodidle.

Ide o najčastejší a najbežnejší druh bradavíc, ktorý sa môže objaviť. Chodením sa na bradavicu vyvíja silný tlak, čo môže spôsobiť bolesti. Plantárne bradavice si ľudia často mýlia s kurím okom, keďže aj to sa najčastejšie nachádza na chodidle. Ploché bradavice: Tento typ bradavíc sa vyznačuje plochým, okrúhlym tvarom. Tieto bradavice môžu byť po celom tele, sú malé a môže byť ich skutočne veľa. Najčastejšie sa nachádzajú na nohách , v podpazuší , na ruku, u mužov aj na brade a u detí na tvári .

Tento typ bradavíc sa vyznačuje plochým, okrúhlym tvarom. Tieto bradavice môžu byť po celom tele, sú malé a môže byť ich skutočne veľa. , , na ruku, u mužov aj a u detí . Genitálne bradavice: Bradavice sa najčastejšie šíria pri intímnom styku. Väčšinou sú malé, mäkké a ružovej farby. Vyskytujú sa na genitáliách a v oblasti genitálií. Môže sa nachádzať viacero vedľa seba.

Ako odstrániť bradavice

Možnosti odstránenia bradavíc je niekoľko. Niektoré sú menej bolestivé, ľahšie odstrániteľné, niektoré sa môžu znova objaviť. Pri niektorých bradaviciach musí zasiahnuť lekár a treba na ne profesionálny postup, inokedy postačí aj domáca liečba bradavíc. Bradavice môžu byť infekčné a ich liečba sa nesmie odkladať a preto odporúčame siahnuť po overených prípravkoch z lekárne .

Ako odstrániť bradavice doma

Pred tým, než zájdete k lekárovi, vyskúšajte menej bolestivé spôsoby, ako sa zbaviť bradavíc doma. Pomôže na to pár účinných tipov. V prípade, že vám nepomôžu tieto domáce rady, môžete vyskúšať aj pero, alebo aplikátor na odstránenie bradavíc.

Pomôže cesnak: Cesnak obsahuje veľa užitočných zložiek a má antibakteriálne a protizápalové účinky. Stačí, ak si strúčik cesnaku nakrájate na malé kolieska a priložíte na postihnuté miesto. Majte cesnak na bradavici aspoň dve minúty. Je možné, že vás postihnutá časť pokožky bude štípať, ale musíte vydržať. Toto zopakujte dva dni za sebou, po pár dňoch by mali bradavice zmiznúť. Ocot: Na vatový tampón nalejte trochu octu, priložte na postihnuté miesto a prelepte leukoplastom. Nechajte ocot pôsobiť aspoň dve hodiny. Opakujte každý deň, pokým bradavica nezmizne. Banán: Šupa z tohto ovocia by vám mala zaistiť zánik bradavíc. Postup je veľmi jednoduchý. Priložte banánovú šupu na pokožku postihnutú bradavicami, obviažte a nechajte cez noc pôsobiť. Ricínový olej: Tento olej by nemal chýbať v žiadnej domácnosti. Má mnoho liečivých účinkov. V prípade výskytu bradavíc, si vmasírujte olej na dané miesto. Opakujte dva až trikrát denne. Aloe vera: Táto blahodárna rastlina má podobné účinky ako ricínový olej. Odrežte list z čerstvej rastliny a šťavou z listov potierajte postihnuté miesto. Med: Čerstvý med má protizápalové účinky. Potierajte si ním pred spaním miesto, na ktorom sa vyskytujú bradavice.

Na bradavice vám pomôže cesnak. pixabay.com

Odstránenie bradavíc lekárom

Ak žiadna z týchto najúčinnejších rád nepomohla, je potrebné vyhľadať lekársku pomoc. Navštívte kožného lekára, ktorý určí spôsob odstránenia bradavíc a pomôže vám sa ich navždy zbaviť. Lekár môže bradavice odstrániť viacerými spôsobmi. Najčastejšie spôsoby sú:

zmrazením,

laserovou operáciou,

chirurgické odstránenie,

elektrokauterizácia.