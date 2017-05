Trápia vás kŕčové žily? Vyskúšajte tento domáci recept

reklama:

Kŕčové žily sú naozaj nepríjemné. Postihujú veľmi veľa ľudí, predovšetkým však ženy. Sú spôsobené mnohými faktormi, ako je obezita, vek, genetika alebo tehotenstvo. Problémom je najmä estetická stránka, môže to byť však aj znak kardiovaskulárnych problémov. Preto kŕčové žily netreba podceňovať.

Dnes nie je problém zohnať v lekárňach rôzne lieky proti kŕčovým žilám. Taktiež sa predávajú gély a mastičky, či kompresné pančucháče. Nie vždy však majú taký účinok, aký by sme očakávali. Čo tak vsadiť na prírodnú liečbu? Tento domáci recept je jednoduchý a čo je pozitívne, aj lacný. Preto neváhajte a ak máte tiež tieto problémy, vyskúšajte ho aj vy. Možno práve ten vám pomôže vyhnúť sa nepríjemnej operácii kŕčových žíl.

Všetko, čo budete potrebovať, je:

– ½ pohára pomarančového džúsu

– niekoľko mesiačikov cesnaku

– 1 lyžica olivového oleja

Postup:

Všetky tri prísady dajte do mixéra a vytvorte zmes. Vložte ju na 12 hodín do chladničky. Potom ju krúživými pohybmi rozotrite na kŕčové žily, kým sa riadne nevstrebe. Následne oblasť zabaľte teplým uterákom a nechajte účinkovať 15 minút. Opláchnite vodou. Opakujte každý deň minimálne dvakrát a o pár dní by ste mali pocítiť výsledok.