Trasu 19. etapy Giro d’Italia pre tragédiu asi zmenia, cyklisti možno vynechajú stúpanie na Mottarone

Devätnásta etapa na 104. ročníku Giro d’Italia možno bude meniť svoju trasu. Talianska vláda požiadala organizátorov, aby z náročnej horskej skúšky, ktorá sa má odohrať v piatok 28. mája, vylúčili stúpanie na Mottarone.

Práve na tomto mieste sa minulú nedeľu odohrala tragická nehoda s pádom kabínkovej lanovky, pri ktorej prišlo o život až 14 ľudí.

Organizátori skúmajú možnosti

„Myslím si, že by bolo vhodné zmeniť trasu Giro d’Italia. Malo by sa to urobiť z úcty k obetiam tragédie,“ vyhlásil taliansky minister dopravy Enrico Giovannini, cituje ho aj portál ORF. Organizátori údajne skúmajú túto žiadosť ministra dopravy.

Stúpanie na Mottarone v Západných Alpách do výšky 1337 m je zaradené do jednotkovej kategórie s dĺžkou 5,6 km a priemerným sklonom terénu 6,5 percenta.

Pôvodne plánovaná dĺžka piatkovej etapy Abbiategrasso na vrchol stúpania Alpe di Mera je 176 km. Cyklisti by v nej mali nastúpať 3365 výškových metrov.

Sagan vedie bodovaciu súťaž

V utorok bol na Giro d’Italia druhý deň voľna. Pred záverečnými piatimi etapami je na čele kolumbijský favorit Egan Bernal (Ineos Grenadiers) s náskokom 2:24 min pred Talianom Damianom Carusom (Bahrain – Victorious) a 3:40 min pred Britom Hughom Carthym z tímu EF Education – Nippo.

Slovák Peter Sagan je stotrinásty, ale s víťaznou etapou na konte je stále na čele bodovacej súťaže.