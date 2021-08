Tráva zelenšia inde nebude a Cavendish by mal prehodnotiť svoje nároky, myslí si šéf Quick Stepu

Najúspešnejší cyklistický tím súčasnosti Deceuninck – Quick Step hodlá dosiahnuť dohodu o pokračovaní spolupráce s Markom Cavendishom, ale rokovania s britským šprintérom sa na istý čas zastavili. Charizmatický šéf belgického tímu Patrick Lefevere vyhlásil, že momentálne má pod zmluvou na rok 2022 len jedného elitného šprintéra a tým je Holanďan Fabio Jakobsen.

Druhým by sa mal stať práve Cavendish, ktorý tento rok ako 36-ročný ohúril svet štyrmi etapovými víťazstvami a ziskom zeleného dresu pre víťaza bodovacej súťaže na Tour de France.

Cavendisha zaujímal iba plat

„Cavendish by nemal preceňovať svoju trhovú hodnotu a žiť z eufórie z úspechov na Tour de France,“ odkázal Lefevere Cavendishovi.

„Po skončení Tour sme boli na spoločnej večeri v luxusnej reštaurácii v Roeselare, ale po vzájomnej debate sme príliš nezmúdreli. Mark si nemyslí, že jeho budúcnosť v tíme a v novej sponzorskej kampani by mala zodpovedať jeho súčasnému platu. Po týchto jeho slovách som radšej navrhol, aby sme si vychutnali jedlo a rozhovory o číslach v zmluvách nechali na čas vychladnúť v chladničke,“ ozrejmil Lefevere podľa špecializovaného webu Cyclingnews.com.

Podľa 66-ročného Belgičana Cavendish by mal prehodnotiť svoje nároky, lebo sám vie, že nikde inde nebude tráva zelenšia ako práve u jeho súčasného zamestnávateľa.

Hľadať môžu aj lacnejšiu náhradu

„Vychádzame z jednoduchého predpokladu, že si chceme udržať Marka vo svojom tíme. Nesmie však sám seba nadhodnocovať tak, ako to robí. Ak sa všetci budeme správať normálne, dohodneme sa,“ doplnil Lefevere.

Zároveň podotkol, že na pozíciu tretieho šprintéra by mohol prichádzať do úvahy Talian Ela Viviani, ktorý má za sebou dva neúrodné roky v Cofidise, ale predtým „hviezdil“ práve u Lefevera v Deceuninck – Quick Step. „Viviani sa môže vrátiť, ale ešte nevieme, či nám to dovolí náš rozpočet. V opačnom prípade sa budeme pozerať po mladšej a lacnejšej náhrade,“ vysvetlil skúsený belgický stratég.

Hoci má Deceuninck – Quick Step v aktuálnej sezóne na konte už 50 víťazstiev, čo je suverénne najviac zo všetkých tímov v rámci World Tour, jeho vedenie muselo v uplynulých týždňoch prežuť odchody dvoch dôležitých členov šprintérskej zostavy.

Sú nimi Ír Sam Bennett a Kolumbijčan Álvaro Hodeg. Prvý sa vracia po dvoch rokoch do tímu Bora-Hansgrohe a druhý zasa posilní zostavu Tímu Spojených arabských emirátov od sezóny 2022.