Trávniček na paralympiáde v Tokiu „sfúkol“ svetovú päťku, Riapoš sa do elitnej osmičky nedostal

Slovensko malo v piatok na paralympijských hrách v japonskom Tokiu až štvornásobné zastúpenie v osemfinále súťaží v parastolnom tenise. V Tokyo Metropolitan Gymnasium traja Slováci postúpili do štvrťfinále a zostali v hre o medaily.

Súboj dvoch mamičiek pre Kánovú

Ako prvý sa tam predral Martin Ludrovský po víťazstve 3:1 na sety nad favorizovaným Francúzom Stéphanem Molliensom. „Skvelé, zdolal som ho prvýkrát v živote,“ rád skonštatoval Ludrovský.

Vzápätí sa pridala aj Alena Kánová. V súboji dvoch mamičiek vyradila 3:1 chorvátsku súperku Helenu Dretar-Karičovú.

„Trochu som sa jej bála, lebo sa na mňa špeciálne pripravovala. Predtým naposledy sme hrali proti sebe pred dvoma rokmi a menila poťahy. Našťastie bola som koncentrovaná a vydala zo seba maximum. Stále platí, že ma Helenka nikdy nezdolala,“ zhodnotila Kánová.

Riapoš stroskotal na Suchánkovi

O semifinále zabojuje aj debutant Boris Trávníček, ktorý vo veľkom štýle „sfúkol“ svetovú päťku Kórejčana Kim Jung-gila 3:1 na sety. „Rozprávka pokračuje. Po druhom sete, keď som vyrovnal na 1:1, som si hovoril, že by to mohlo ísť a šlo. Hotový ‚mazec‘. Štvrťfinále je úspech, ale medaila by bola ešte krajšia,“ podotkol Trávníček.

Zo slovenského kvarteta sa do elitnej osmičky nedostal len najskúsenejší Ján Riapoš. Tak ako v Riu 2016 ho ďalej nepustil Čech Jiří Suchánek. Český zástupca zvíťazil 3:2 na sety. „Bol to vyrovnaný zápas, bol som lepším hráčom, ale súper mal aj šťastie,“ uviedol sklamaný šéf SPV, ktorý je na svojej siedmej paralympiáde.

Paraplavkyňa Tatiana Blattnerová obsadila v druhej rozplavbe na 50 m voľný spôsob siedme miesto výkonom 34,88 s. Celkovo skončila trinásta a na postup do osemčlenného finále jej chýbali viac než tri sekundy.