Trenčianski sudcovia pripomienkujú druhý návrh reformy súdnej mapy, majú viacero výhrad

Sudcovská rada Krajského súdu (KS) v Trenčíne zhrnula svoje pripomienky k druhému návrhu reformy súdnej mapy z dielne Ministerstva spravodlivosti SR na 57 stranách a zapojí sa s nimi do legislatívneho procesu.

Po mimoriadnom zasadnutí sudcovskej rady o tom informoval hovorca KS v Trenčíne Roman Tarabus.

Chcú spojenie okresných súdov

Sudcovská rada nesúhlasí so zriadením mestských súdov v Bratislave a v Košiciach. „Navrhuje zachovať okresné súdy s počtom viac ako desať sudcov a zrušiť okresné súdy s počtom desať a menej sudcov tak, že každý z nich by bol spojený s iným najbližším okresným súdom. V Trenčianskom kraji by to znamenalo spojenie Okresného súdu Bánovce nad Bebravou a Okresného súdu Partizánske,“ poznamenal Tarabus.

Sudcovia tiež navrhujú zachovať všetkých osem krajských súdov, pričom na rozhodovanie o opravnom prostriedku by bolo príslušných viacero krajských súdov sídelne najbližších okresnému súdu.

Druhý návrh bez diskusie

Trenčianska sudcovská rada zároveň upozorňuje, že aj druhý návrh reformy súdnej mapy bol pripravený bez dostatočnej diskusie so všetkými zainteresovanými subjektmi, vrátane zapojenia samotných sudcov.

„Predkladateľ ho bez akejkoľvek predchádzajúcej verejnej diskusie posunul priamo do legislatívneho procesu s možnosťou jeho pripomienkovania v extrémne krátkom období,“ skonštatovala sudcovská rada.