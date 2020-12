Trenčianski sudcovia so zrušením krajského súdu nesúhlasia, podávajú kvalitné výkony

Tridsať sudcov Krajského súdu v Trenčíne sa podpísalo pod stanovisko Sudcovskej rady, ktorá vyjadrila svoj nesúhlas so zrušením trenčianskeho krajského súdu v rámci pripravovanej reformy justície.

Personálne a materiálne vybavenie Krajského súdu v Trenčíne podľa tunajších sudcov zabezpečuje kvalitný výkon súdnictva, čo vyplýva aj z dlhodobého štatistického hodnotenia, v ktorom sa umiestňuje na popredných miestach. Stanovisko Sudcovskej rady agentúre SITA sprostredkoval hovorca Krajského súdu v Trenčíne Roman Tarabus.

Počet nevybavených vecí klesá

„Máme za to, že kvalita rozhodovacej činnosti, efektivita súdneho konania a rovnomerné zaťaženie súdov a sudcov sú zaručené aj v súčasných podmienkach nielen na Krajskom súde v Trenčíne, ale aj na ostatných súdoch v Slovenskej republike, na ktorých za posledné roky klesá počet nevybavených vecí. Zároveň je nielen na Krajskom súde v Trenčíne zaručené nepochybne aj náhodné prideľovanie vecí v súlade s aktuálne účinnou zákonnou úpravou,“ uvádza sa v stanovisku trenčianskych sudcov.

V novej súdnej mape rezort spravodlivosti počíta už len s tromi odvolacími súdmi – v Banskej Bystrici, Trnave a Prešove.

„Krajský súd v Trenčíne má zachovanú špecializáciu v každej hlavnej agende a tiež personálne a materiálne plne zabezpečený výkon odvolacieho súdnictva. Bolo by preto nesprávne, ak by zostali tieto ľudské zdroje do budúcna nevyužité, prípadne, ak by ich nebolo možné využiť na iných vzdialenejších súdoch z dôvodu, že by nebolo ekonomicky udržateľné dochádzanie na tieto súdy,“ upozorňuje Sudcovská rada.

Navrhujú zriadiť detašované pracovisko

Uvádza tiež, že súd sídli v reprezentatívnej historickej budove v dobrom technickom stave, ktorej vlastníkom je štát.

V prípade zrušenia Krajského súdu v Trenčíne navrhuje Sudcovská rada zriadenie trvalej pobočky či detašovaného pracoviska iného odvolacieho súdu so sídlom v Trenčíne, a to so všetkými odvolacími agendami, a zároveň aj zriadenie prvostupňového správneho súdu.

„Poukazujeme v tejto súvislosti aj na to, že v obvode Krajského súdu v Trenčíne sa nachádzajú tri ústavy na výkon trestu odňatia slobody, z toho jeden je aj ústavom na výkon väzby a jeden je zároveň nemocnicou pre obvinených a odsúdených, ako aj dve otvorené oddelenia výkonu trestu odňatia slobody,“ dodávajú vo svojom stanovisku sudcovia z Trenčína.