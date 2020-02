Trenčianski Gladiátori potvrdili stúpajúcu formu

Krásny hokejový zážitok poskytli univerzitné tímy z Nitry a Trenčína. V dramatickom zápase, ktorému nechýbalo napätie až do záverečnej sirény napokon zvíťazili študenti z Trenčína, ktorí o zisku troch bodov rozhodli až v posledných minútach zápasu. V ďalšom minulotýždňovom zápase Gladiátorov v EUHL potvrdil stúpajúcu výkonnosť univerzitný tím z hlavného mesta Maďarska, ale na Trenčanov to nestačilo a to aj napriek skvelému výkonu Gadacsiho v bránke. Podrobnejšie informácie, štatistiky o dueloch nájdete článku.

UKF Filosophers Nitra – Gladiators Trenčín 4:6 ( 1:2, 1:0, 2:4 ) 150 divákov

Góly: Šumichrast 3, Buc – Trudman 2, Huňa , Trenčan , Berák , Škvarka

Brankári: Ordogh – 28 zásahov, 84,8 % úspešnosť – Štefanka – 36 zásahov, 90% úspešnosť

Gladiators Trenčín – Hokiklub Budapešť 5:1 ( 2:0, 1:0, 2:1 ) 124 divákov

Góly: Berák 2, Škvarka, Habšuda, Jánoš – Armand

Brankári: Štefanka 22 zásahov, 100% úspešnosť, Dušák 12 zásahov, – Gadacsi 29 zásahov, 85,3% úspešnosť

Program najbližších zápasov:

7.2. 2020 o 15:00 Gladiators Trenčín – UKF Nitra

7.2. 2020 o 18:30 Sapientia U23 – UK Praha

8.2. 2020 o 15:00 UK Praha – UKF Nitra

8.2 2020 o 18:30 Sapientia U23 – Gladiators Trenčín

9.2. 2020 o 15:00 UK Praha – Gladiators Trenčín

9.2. 2020 o 18:30 Sapientia U23 – UKF Nitra

Podrobnejšie informácie o univerzitnej lige nájdete na webe www.euhl.eu.

