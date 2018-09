Trenčín, mesto jógy

TRENČÍN 24. septembra 2018 (WBN/PR) – Hlavným mottom prvého ročníka ONE & ONLY Festivalu bolo “Ja som jedinečný”. Uplynulá sobota patrila oslavám jedinečnosti ľudského bytia, rôznym formám osobného sebarozvoja a jóge.

V sobotu, 22. septembra, sa konal Na Ostrove v Trenčíne ONE & ONLY Festival. Návštevníci si mohli vybrať z množstva prednášok, zaujímavých vystavovateľov venujúcich sa nielen osobnému rozvoju, ale aj zdravej výžive. Tri prednáškové miestnosti naplnili svoje kapacity na maximum. V hlavnej sále sa hovorilo napríklad o Sile prijať aj nepríjemné stránky života (Eva Ďurišová), Jozef Banáš rozprával o Bhutáne, najšťastnejšej krajine na svete, inšpiratívnou bola aj prednáška Andyho Winsona – Mysli, Konaj, Zbohatni. Workshopová sála ponúkla prednášku Adriána Mokriša – Vlasy sú koruna, ktorú si nikdy nedávaš dole, či Zuzany Zahradníkovej Buď sám sebou, ostatní sú už obsadení. V motivačnej sále si návštevníci vypočuli napríklad od Ivanny Čandovej informácie o vplyve organickej formy jódu na ľudské zdravie, či prednášku Martiny Penxovej “Postoj chvíľu – nadýchni sa života”. To je len výber zopár z mnohých prednášok, na ktoré merali navštevníci cestu z rôznych kútov Slovenska. Súčasťou festival bola aj jóga. Jej priaznivci si mohli vyskúšať rôzne druhy jógy a cvičilo sa s prestávkami takmer celý deň. Pozvanie prijali lektori jógy – Lucie Uhlířová a Radek Novák (Kraniosakrálna jóga – pocit robí pohyb), Jaiwanti Singh (Tradičná joga z Indie), Daniel Krupaji Máčovský (Atma Kriya Yoga), Ivan Malek (Meditácia podľa Ramanu Maharišiho), Zuzana Viznarová a Petr Ševčík (Acro jóga hravo a zdravo), Zdeno Yogi (Jóga je radosť) a organizátorka festivalu Monika Zovčáková (Precítenie jógy v plnej sile).

Spolu si viac ako 500 účastníkov odnieslo množstvo inšpiratívnych myšlienok a pozitívnych zážitkov z priekopníckeho festivalu, ktorý v predposlednú septembrovú

sobotu uviedli do života tri organizátorky – Monika Zovčáková, Karin Nižňanská a Miroslava Jarošová.

“Bola to jedna z najpríjemnejšie strávených sobôt v poslednom období. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli na náš festival a veríme, že aj budúci rok pre vás

všetkých vytvoríme inšpirujúci deň, akým bol tento. Pretože všetci sme jedineční a okrem toho, že sa máme neustále čo učiť a kam posúvať, môžeme si dopriať aj takýto deň strávený s rovnako naladenými ľuďmi. Čo nás teší asi najviac, je počet ľudí, ktorých naša myšlienka nadchla,” bilancujú organizátorky a zároveň naznačujú tvoriacu sa tradíciu septembrového festivalu.

“Skoncentruj každú svoju myšlienku na sebapoznanie. Uvedom si, v čom vynikáš, čo ťa robí šťastným…”

Robin Sharma