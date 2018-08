Trenčín neprehral s Feyenoordom ani v odvete a zahrá si play-off o Európsku ligu

ROTTERDAM 16. augusta (WebNoviny.sk) – Futbalisti AS Trenčín remizovali na pôde holandského Feyenoordu Rotterdam 1:1 vo štvrtkovom odvetnom stretnutí 3. predkola Európskej ligy 2018/2019.

Konečný rezultát

Zverenci Ricarda Moniza triumfovali v úvodnom zápase na Slovensku prekvapivo hladko 4:0 a zahrajú si v play-off o účasť v skupinovej fáze EL proti cyperskému tímu AEK Larnaka, ktorý postúpil cez rakúsky Sturm Graz (2:0, 5:0). Skóre štvrtkového duelu otvoril už v 8. min domáci obranca Botteghin, už o pár sekúnd však vyrovnal, stanovil konečný rezultát a zároveň zmaril postupové nádeje Feyenoordu Antonio Mance, ktorý sa v úvodnom meraní sýl blysol hetrikom.

Trenčania nastúpili na ihrisko štadióna De Kuip v Rotterdame s vedomím, že sú už jednou nohou v play-off, čakalo ich však náročných 90. minút. Domáci potrebovali streliť minimálne 4 góly a neinkasovať a podľa toho aj vstúpili do zápasu. Dd prvej chvíle kontrolovali hru a dostali slovenského súpera pod tlak, ktorý vyústil už v 8. min gólom v sieti Igora Šemrinca.

Po rohovom kope sa hlavičkou presadil brazílsky obranca Botteghin. Trenčín však zmaril postupový sen Feyenoordu rovnako rýchlo, ako naň domáci začali pomýšľať, už po pár sekundách vyrovnal Antonio Mance, ktorý sa pekne zbavil obrancov Feyenoordu a sám zoči-voči Kennethovi Vermeerovi sa nemýlil.

Ojedinelá príležitosť

Hráči holandského tímu naďalej na ihrisku dominovali v 20. či 35. min sa do šance dostal hviezdny Robin van Persie, ale nepresadil sa. Azda najzaujímavejší moment prvého polčasu, ktorý sa šokujúco neskončil gólom prišiel v 37. min, keď Jens Toornstra preloboval Šemrinca, no pred prázdnou bránkou ho o jasný gól obral parádnym defenzívnym zákrokom James Lawrence.

Aj druhé dejstvo sa nieslo v podobnom duchu ako prvý polčas, Feyenoord bol jasne lepším tímom a utvoril si nespočetné množstvo šancí – veľa z nich aj s prívlastkom „gólové“. Nikto z domácich hráčov však nenašiel recept na výborne chytajúceho Šemrinca. Ojedinelú príležitosť si v 48. min utvoril aj Trenčín, Joey Sleegers sám pred súperovým gólmanom neuspel. V 53. ani v 66. min ďalšie „tutovky“ nepremenil van Persie.

Obrovské šance domácich prišli aj v 76. resp. 77. min., ani jedna z nich však neskončila gólom zverencov Giovanniho van Bronckhorsta, ktorí neskórovali až do konca duelu a po výsledku 1:1 sa rozlúčili s pohárovou Európou v sezóne 2018/2019.

Futbalová Európska liga 2018/2019 – 3. predkolo – odvetný zápas

Feyenoord Rotterdam (Hol.) – AS Trenčín (SR) – 1:1 (1:1) – prvý zápas 0:4, do play-off EL postúpil AS Trenčín

Góly: 8. Botteghin – 9. Mance, ŽK: 43. Berhugis, 50. Nieuwkoop – 34. Skovajsa, rozhodovali: Kehlet – H. Larsen, H. Sörensen

Zostavy:

Feyenoord Rotterdam: Vermeer – Nieuwkoop (67. B. Nieuwkoop), Van der Heijden, Botteghin, Malacia (82. W. Burger) – Toornstra, Vilhena, Clasie – Berghuis, Van Persie (71. Vente), S. Larsson

AS Trenčín: Šemrinec – Yem, Šulek, Lawrence, Skovajsa – Čatakovič, El Mahdioui, Zubairu (90.+ Zubairu) – Sleegers, Mance (86. Umeh), Azango