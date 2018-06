Trenčín opäť zaplavia malí športoví fanúšikovia, na podujatí Hviezdy deťom sa objavia známe tváre

TRENČÍN 16. júna (WebNoviny.sk) – Trenčín počas krátkej letnej hokejovej a futbalovej prestávky už tradične patrí aj akcii Hviezdy deťom. Jedno z najväčších charitatívnych podujatí na Slovensku oslavuje desiate výročie od svojho vzniku, ďalšie pokračovanie zažije už v nedeľu 17. júna. Osobnosti slovenského futbalu a hokeja prídu do priestorov Hoss Sport Centra v Trenčíne (mestská časť Noviny).

Samé zvučné mená

„Hlavný program sa začne o 14.00 h turnajmi v plážovom futbale a plážovom volejbale. Na piesku sa predstavia tradične štyri tímy. Hokejistov povedú bratia Hossovci, Radivojevič, Tatar a Daňo. Futbalový tím bude mať vo svojom strede aj trojicu reprezentantov Škrtel, Hamšík a Lobotka.

Chýbať nebude súčasný AS Trenčín so svojimi najväčšími hviezdami a pre fanúšikov z Trenčína a okolia bude určite veľmi zaujímavý aj tím zložený z bývalých hráčov a trénerov AS Trenčín. Prídu Csaba Horváth, David Depetris, Gino van Kessel, Martin Ševela, Miloš Volešák, Adrián Guľa a ďalší,“ uvádza sa v tlačovej správe futbalového klubu AS Trenčín, tradične organizátora akcie.

Program dňa sa začne už o 11.00 h tradičným festivalom športov. Pre najmladších, ale aj tých starších návštevníkov bude pripravené množstvo športových aktivít a atrakcií. Môžu si vyskúšať základy florbalu, hokeja, hádzanej, bedmintonu, tenisu, golfu, sledge hokeja a aikida.

Nebude chýbať autogramiáda

„Každý zo športov vám predstavia zástupcovia trenčianskych klubov. Angels Cheerleaders prinesú školu tanca a vystúpenie Lacka Angyala pre najmenších. Chýbať nebude ani obľúbená autogramiáda,“ pokračujú organizátori podujatia.

Počas predchádzajúcich deviatich rokov sa AS Trenčín vďaka podpore desiatok firiem, stoviek športovcov a tisícov návštevníkov podarilo rozdeliť tým, ktorým osud postavil do cesty neľahké prekážky, finančnú podporu vo výške viac ako 144 000 eur.

„Hviezdy deťom si počas svojej desaťročnej existencie získali rešpekt a obrovskú podporu, čo nás nesmierne teší. Hoci neraz sme stáli pred otázkou, či pokračovať, podpora okolia nás vždy presvedčila o nenahraditeľnosti tejto akcie nielen pre náš región. Mimoriadna vďaka patrí generálnemu partnerovi Slovenským elektrárňam, ktoré sú s nami od prvého ročníka. Hviezdy deťom vyčarili nespočetnému množstvu detí úsmev na tvári. Potešili ich a inšpirovali stretnutiami so športovými idolmi,“ povedala manažérka podujatí AS Trenčín Petra Drábová.