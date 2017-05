Vo Fortuna lige sa hralo posledné kolo, do pohárovej Európy ide aj Trenčín

ŽILINA 27. mája (WebNoviny.sk) – Vo Fortuna lige sa v sobotu hralo posledné 33. kolo. Futbalisti Podbrezovej neuspeli na ihrisku Žiliny, kde podľahli domácim hráčom jednoznačne 0:4. Prišli tak o šancu dostať sa do pohárovej Európy.

Prvý gól stretnutia zaznamenal stredopoliar “šošonov” Miroslav Káčer, v 82. min zvýšil na 2:0 striedajúci Ramil Šejdajev. V závere domáci svojho súpera doslova deklasovali, v 87. minúte skóroval FIlip Hlohovský a o necelé dve minúty pridal svoj druhý gól v zápase Šejdajev.

Žilina si už v predstihu zaistila titul a ligovú sezónu končí s osemnásťbodovým náskokom na druhý Slovan Bratislava. Hráčom Podbrezovej patrí v tabuľke piata priečka.

Trenčín do pohárovej Európy

Ružomberok uspel v domácom stretnutí proti Dunajskej Strede a zvíťazil 2:0. Prvý gól zaznamenal v 23. minúte Peter Gál-Andrezly a o trinásť minút ho napodobnil Jakub Mareš.

Ružomberčania končia sezónu na treťom mieste, ktoré im zaručuje účasť v kvalifikácii Európskej ligy. Tím zo Žitného ostrova obsadil v tabuľke siedmu priečku.

Hráči AS Trenčín zdolali Prešovčanov jednoznačne 4:0. Domáci rozhodli o víťazstve už v prvom polčase, keď sa presadili Lukáš Skovajsa a Antonio Mance, po zmene strán pridali po jednom zásahu Peter Kleščík a Giorgi Beridze.

Zverenci Martina Ševelu vďaka triumfu a zaváhaniu Podbrezovej, obsadili konečnú štvrtú priečku v ligovej tabuľke a zahrajú si v predkole Európskej ligy 2017/2018. Prešov síce skončil na poslednom 11. mieste, ale pre odstúpenie Myjavy ostáva v najvyššej súťaži aj v ďalšom ročníku FL.

Dvojgólový Soumah a rozlúčka Karhana

Slovanisti zdolali hráčov Michaloviec 3:1. Hrdinom “belasých” sa stal dvojgólový Seydouba Soumah, pre ktorého to bol 19. a 20. zásah v sezóne 2016/2017, čo mu zabezpečilo spoločne s Filipom Hlohovským zo Žiliny titul kráľa ligových strelcov.

Slovan triumfom pred 604 divákmi na Pasienkoch oslávil 98. výročie založenia klubu, už skôr si zabezpečil titul vicemajstra Fortuna ligy 2016/2017. Michalovce ukončili ročník na 8. mieste s piatou prehrou po sebe.

Spartak Trnava si na vlastnom ihrisku poradil so Zlatými Moravcami 3:1. Víťaznú derniéru Miroslava Karhana na lavičke Spartaka zabezpečili už v prvom polčase Boris Godál, ktorý premenil pokutový kop, Anton Sloboda a Oliver Janso. Po zmene strán sa presadili aj hostia – čestný úspech dosiahol v závere duelu Ewerton Paixao Da Silva.

Karhan prevzal mužstvo v apríli 2016 a v ročníku 2016/2017 ho priviedol na 6. priečku v ligovej tabuľke. Zlaté Moravce obsadili konečné 10. miesto.

Fortuna liga – záverečné 33. kolo:

MŠK Žilina – ŽP Šport Podbrezová 4:0 (1:0)

Góly: 82. a 89. Šejdajev,13. Káčer, 87. Hlohovský, ŽK: 79. Králik – 4. Viazanko, 31. Djordjevič, 39. Krivák, rozhodovali: Vlk – Hancko, Ádám, 4227 divákov

Zostavy:

Žilina: Volešák – Mabouka, Vavro, Králik, Mazáň – Iván Santiago Díaz (81. Jankauskas) – Káčer, Škvarka – Špalek (69. Cociuc), Otubanjo (61. Šejdajev), Hlohovský

Podbrezová: M. Kuciak – Migaľa (22. Kupčík), Krivák, Kostelný, Djordjevič (35. Vajda) – M. Kochan, Podio – Viazanko, Bernadina, Polievka (58. Kuzma) – M. Mikuš

MFK Ružomberok – FC DAC 1904 Dunajská Streda 2:0 (2:0)

Góly: 23. Gál-Andrezly, 36. J. Mareš, ŽK: 47. J. Mareš, 57. E. Daniel, 71. Maslo – 35. T. Huk, 54. Ljubičič, 72. Davis Grajales, rozhodovali: Hrčka – Slyška, Balko, 2058 divákov

Zostavy:

Ružomberok: Macík – Maslo, Menich, D. Kružliak, Kupec – D. Takáč (67. Sapara), Martin Nagy, Faško – E. Daniel (87. Kudlička), J. Mareš (73. Lačný), Gál-Andrezly

Dunajská Streda: Száraz – M. Živkovič, Šatka, T. Huk, Davis Grajales – Ljubičič – Aluku, B. Ľupták (90. Kosorín), Pambou (55. Vida), Pačinda (64. A. Mészáros) – P. Šafranko

AS Trenčín – 1. FC Tatran Prešov 4:0 (2:0)

Góly: 15. Skovajsa, 45. Antonio Mance, 53. Keščík, 72. Beridze, ŽK: 22. P. Katona, 66. Streňo (obaja Prešov), rozhodovali: Pavlík – Weiss, Štrbo, 2485 divákov

Zostavy:

Trenčín: Šemrinec – R. Klooster, Kleščík, Lawrence, Skovajsa – Zubairu (73. Halgoš) – Janga (82. Kvocera), Šulek, Ubbink, Beridze – Antonio Mance (73. Nwofor)

Prešov: Ferenc – Petko, J. Bartek, Keresteš, J. Dzurík – Dupkala (46. Trebuňák), R. Kačala (85. Boloca), Micherda, D. Leško (67. Kubus) – P. Katona, Streňo

MFK Zemplín Michalovce – ŠK Slovan Bratislava 1:3 (0:1) – hralo sa v Bratislave

Góly: 56. Koscelník – 26. a 70. Soumah, 78. Saláta, ŽK: 45. Sipľak, 68. Kira – 37. Saláta, 87. Rundič, rozhodovali: Fajčík – Lieskovský, Žákech, 604 divákov

Zostavy:

Michalovce: Kira – Kristi Qose, Kavka, Sipľak, Šimčák – Grič – Koscelník, S. Danko (72. Turík), Serečin, I. Žofčák (72. Dimitriadis) – Regáli (14. Kushta)

Slovan: Greif – Ligeon, Saláta, Rundič, Kubík – M. Rigo (58. F. Ďuriš), Kóňa (81. Mašulovič) – P. Pinte, Damnjanovič, S. Šefčík (72. Cléber Silva Nascimento) – Soumah

FC Spartak Trnava – FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 3:1 (3:0)

Góly: 2. Godál (z pok. kopu), 8. A. Sloboda, 44. Janso – 83. Ewerton Paixao Da Silva, ŽK: 11. A. Sloboda – 52. Pastva, rozhodovali: Ochotnický – Vorel, Roszbeck, 1505 divákov

Zostavy:

Trnava: A. Jakubech – A. Kadlec, Godál, M. Oravec, Janso – Jirka, A. Sloboda, Martin Tóth (77. L. Mihálik), Čonka – I. Schranz (88. M. Košťál) – E. Halilovič (50. Čögley)

Zlaté Moravce-Vráble: P. Kováč – Pastva, Kapor (82. A. Jamrich), Pintér, Gešnábel – Bariš, Mateus de Oliveira Silva (14. Guilavogui) – Orávik, E. Ujlaky (46. Nurkovič), Ewerton Paixao Da Silva – Válovčan

Tabuľka Fortuna ligy:

1. Žilina 30 23 4 3 82:25 73 – titul, postup do Ligy majstrov

2. Slovan Bratislava 30 18 3 9 54:34 57 – postup do Európskej ligy

3. Ružomberok 30 15 7 8 55:38 52 – postup do Európskej ligy

4. Trenčín 30 14 5 11 53:48 47 – postup do Európskej ligy

5. Podbrezová 30 12 9 9 34:31 45

6. Trnava 30 12 7 11 34:37 43

7. Dunajská Streda 30 10 12 8 37:34 42

8. Michalovce 30 8 5 17 35:55 29

9. Senica 30 7 7 16 25:35 28

10. Zlaté Moravce-Vráble 30 5 7 18 29:55 22

11. Prešov 30 3 10 17 17:63 19

Pozn.: Myjava odstúpila zo súťaže, jej zápasy a výsledky z jesennej časti sa v tabuľke anulovali.