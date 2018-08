Trenčín v šesťgólovej prestrelke remizoval s DAC, Slovan zvíťazil pod Čebraťom

RUŽOMBEROK 19. augusta (WebNoviny.sk) – V nedeľu sa vo Fortuna lige hrali dva zápasy 5. kola, v ktorých padlo spolu osem gólov.

Dve červené karty v Ružomberku

Futbalisti Slovana Bratislava si napravili chuť po vypadnutí z Európskej ligy, keď v Ružomberku zvíťazili 2:0 v nedeľňajšom stretnutí 5. kola Fortuna ligy. Už v prvom polčase videli diváci dve červené karty. keď sa najprv po faule zozadu a druhej žltej karte nechal vylúčiť domáci Tihomir Kostadinov, no už onedlho ho napodobnil aj Aleksandar Čavrič.

„Belasí“ napokon strhli víťazstvo na svoju stranu v záverečnej pätnásťminútovke. Najskôr obranca Mitch Apau dostal v šestnástke peknú prihrávku pätičkou od Vukana Savičeviča a nezaváhal. Druhý gól pridal Andraž Šporar, keď si ho pri priamom kope Mohu nik nevšímal a loptu odrazenú brankárom Macíkom nemal problémy dopraviť do siete. Ružomberok si pripísal sezóne prvú prehru.

Gólová prestrelka v Myjave

Trenčína remizovali 3:3 s Dunajskou Stredou v nedeľňajšom stretnutí 5. kola Fortuna ligy. Hráči zo Žitného ostrova po prvom polčase viedli, keď Christián Herc v šestnástke našiel defenzívneho záložníka Tomáša Huka a ten nezaváhal.

Do druhého polčasu nastúpil na ihrisko chorvátsky útočník Antonio Mance a štvorgólový kanonier z dvojzápasu s Feyenoordom Rotterdam ukázal, že má stále streleckú chuť.

Dvoma gólmi v priebehu piatich minút zariadil obrat, na oba mu prihral Osman Bukari. DAC sa nezlomil a Christián Herc strelou takmer z bránkovej čiary vyrovnal. Trenčín išiel opäť do vedenia, keď Desley Ubbink premenil priamy kop, no ani on sa nestal hrdinom. Po rohu stanovil konečný výsledok hlavou Bayo. Dunajská Streda zostáva v súťaži bez prehry.