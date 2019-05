Trenčín vystúpil zo ZMOS, primátor Rybníček chce kandidovať za prezidenta Únie miest Slovenska

BRATISLAVA 30. mája (WebNoviny.sk) – Primátor Trenčína Richard Rybníček bude na júnovom sneme kandidovať za prezidenta Únie miest Slovenska (ÚMS). Agentúre SITA to v stredu potvrdil Rybníček.

Propagátor zmeny volebného systému

Primátor Trenčína je dlhoročným propagátorom decentralizácie a zmeny volebného systému na Slovensku v prospech silných regiónov. Trenčianski mestskí poslanci v stredu na zasadnutí zastupiteľstva schválili vystúpenie mesta zo Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a následný vstup Trenčína do únie miest.

Dôvodom je podľa Rybníčka fakt, že „ZMOS málo zohľadňuje špecifiká miest, rieši problémy samospráv najmä optikou obcí a mohutnosťou dokáže udržiavať “status quo”. To má za následok fakt, že doteraz nebol ZMOS schopný vypracovať návrh komunálnej reformy a jasne tak popísať svoju predstavu o budúcom fungovaní štátnej správy a samosprávy.“ Trenčín sa tak pridal k Bratislave, Trnave a Prešovu, ktoré už v únii miest sú.

Podľa Rybníčka budú Trenčín v najbližších dňoch nasledovať aj ďalšie krajské mestá. Do snemu v polovici júna by do Únie miest Slovenska mali vstúpiť všetky krajské mestá, ktoré dohromady zastupujú záujmy 1,1-milióna obyvateľov Slovenska.

Silná protiváha pre ZMOS

Únia bude spolu so svojimi súčasnými členmi zastupovať približne 1,8 milióna obyvateľov. Vytvorí sa tak silná protiváha Združeniu miest a obcí Slovenska, ktorému mestá dlhodobo vyčítajú, že nedostatočne zastupuje ich záujmy.

Únia miest Slovenska je záujmové združenie miest, ktoré vzniklo v roku 1992 s cieľom obhajovať práva a záujmy miest vo vzťahu k zákonodarnej a výkonnej štátnej moci, vysvetľovať význam miest ako centier regiónov a presadzovať finančnú, inštitucionálnu a daňovú suverenitu miest.

Za štvrťstoročie sa únia stala rešpektovaným združením, ktoré sa zúčastňuje na procese tvorby legislatívy, aktívne ju oponuje s cieľom systematicky riešiť problémy miest.