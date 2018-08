Trenčínu sa darilo a neutrpel ani jednu prehru, tréner AEK Larnaka má rešpekt pred duelom

TRENČÍN 22. augusta (WebNoviny.sk) – Koncom mája sa hralo finále baráže o účasť v Európskej lige a o postupe Trenčína cez domácu Žilinu rozhodol gólom v deviatej minúte predĺženia Philip Azango. Po necelých troch mesiacoch piaty tím uplynulej sezóny Fortuna ligy AS Trenčín stojí pred poslednou prekážkou, ktorá mu stojí v ceste do prestížnej skupinovej fázy Európskej ligy.

Prvý duel dvojzápasu play-off proti cyperskému AEK Larnaka odohrajú Trenčania vo štvrtok od 18.30 h SELČ vo svojom náhradnom „európskom“ domove v Žiline, teda na mieste, kde si doslova v hodine dvanástej vybojovali postup do európskej pohárovej súťaže číslo dva. Hlavným rozhodcom zápasu bude skúsený Španiel Antonio Mateu Lahoz.

Plusom neprehratý ani jeden zápas

Trenčania majú za sebou tri kvalifikačné predkolá a ani v jednom zo šiestich zápasov neutrpeli prehru. Partia pod vedením holandského svetobežníka Ricarda Moniza postupne vyradila čiernohorský tím Budučnost Podgorica, poľský Górnik Zabrze a napokon aj slávnu holandskú značku Feyenoord Rotterdam. V šiestich zápasoch 13-krát skórovala a inkasovala iba trikrát.

„Postúpiť cez tri predkolá sa nám predtým nepodarilo. Navyše, prešli sme cez veľký klub ako je Feyenoord. Ďalším plusom je to, že sme neprehrali ani jeden zápas. Pocity sú výborné pre nás všetkých, môže nás to všetko posunúť ďalej,“ povedal brankár AS Trenčín Igor Šemrinec krátko po vyradení Feyenoordu.

Tím má výrazne španielsky rukopis

Aktuálne majú Trenčania proti sebe rovnako skvelé zoskupenie legionárov zväčša španielskeho pôvodu, ktoré zatiaľ v štyroch súbojoch nového ročníka EL nedovolilo súperom streliť ani gól. Najmä dvojzápas s rakúskym Sturmom Graz s výsledkami 2:0 /v/ a 5:0 /d/ vyšiel cyperskému tímu znamenite.

AEK Larnaka skončil v uplynulom ročníku najvyššej cyperskej súťaže na 4. mieste, ale do Európy sa posunul vďaka domácemu pohárovému triumfu. Súčasný tím má výrazne španielsky rukopis. Trénerom je Andoni Iraola a v tíme figuruje až 9 jeho krajanov. V domácej odvete proti Sturmu Graz nastúpilo šesť Španielov a siedmy ako striedajúci hráč. Žiarivou hviezdou je však iný hráč – Macedónec a zároveň kapitán Ivan Tričkovski nastrieľal v doterajších štyroch zápasoch EL spolu 6 gólov, v odvete proti Grazu sa zaskvel hetrikom.

„Trenčín má náš veľký rešpekt. Očakávame extrémne náročné zápasy, ale veríme v naše schopnosti. Na Slovensku chceme dosiahnuť pozitívny výsledok do odvety v Larnake,“ vyslovil sa hovorca AEK Larnaka Kyriakos Demetriou pre cyperské médiá.

Odpovedal aj na otázku týkajúcu sa umelej trávy na žilinskom štadióne: „Musíme sa čo najlepšie prispôsobiť zvláštnostiam hracej plochy. Cieľom je podať konkurencieschopný výkon.“

Klub z Larnaky sa tretí rok po sebe dostal až do play-off Európskej ligy, aj preto jeho vedenie očakáva, že do tretice to už musí vyjsť. „Máme skúsenosti z predchádzajúcich rokov a teda povolené snívať. Za sebou máme dve predkolá, ale čaká nás ešte posledná prekážka,“ dodal Kyriakos Demetriou na webe 24sports.com.cy.