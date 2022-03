Trend rastu cien nehnuteľností pokračuje, lacné hypotéky končia a bytov je málo. Bratislavský realitný trh razom oživí projekt Galvania rezidencie

Bratislava si drží prvenstvo žiadanej destinácie pre život. Nízka až nulová ponuka bytov však ani zďaleka nekopíruje skutočný dopyt. Inflácia má za následok kontinuálny rast cien nehnuteľností. Napriek tomu pozitíva bývania v Bratislave u ľudí stále prevyšujú – pracovné príležitosti, nákupné centrá, kultúrne vyžitie, ale aj priame letecké spojenie so svetom.

Venujeme sa témam aký je dlhodobý trend vývoja cien nehnuteľností, prečo je bývanie rozumná investícia a aká bude ponuka nových bytov v Bratislave.

Foto: Tatra Real

Vývoj cien s nehnuteľnosťami

Podľa údajov Národnej banky Slovenska (NBS) publikovaných v Rýchlom komentári z 8. februára 2022 sa priemerná cena bytov v 4. štvrťroku 2021 zvýšila na 2´552 EUR / m2. To predstavuje medzi-štvrťročný nárast o 8 % (medziročne až o 20,1 %). Oproti roku 2020 sa najvýraznejšie zvýšila cena 4-izbových bytov. Priemerná cena domov dosiahla úroveň 1´800 EUR / m2, čo je v porovnaní s predošlým štvrťrokom nárast o 6,9 % (medziročne 31,5 %). Najvýraznejšie rasty cien boli v Bratislavskom a Prešovskom kraji. V dôsledku pandémie a aj aktuálnemu politickému vývoju na Ukrajine a s ním spojenému zvýšenému dopytu po nehnuteľnostiach na Slovensku, bývanie bude ešte drahšie.

Realita nepotešila tých, ktorí sa rozhodli vyčkávať na lepšie ceny a lacné hypotéky. Dočasné zmrazenie výstavby z dôvodu pandémie zúžilo ponuku bytov, tým pádom sa opäť „boostoval“ cenový rast. Zabudnúť nemožno ani na zvýšenie vstupných nákladov pre stavebné firmy – v roku 2020 vyskočila cena ocele na svetových trhoch a rok 2021 sa niesol v zdražovaní stavebných materiálov.

Foto: Tatra Real

Domov je rozumná investícia

Dôvod pre kúpu bytu býva hlavne prirodzená potreba zaobstarať si vlastný životný priestor, túžba po súkromí a pocit domova. Podnet pre nové bývanie môže byť tiež priestorová nutnosť z dôvodu nového člena rodiny. V neposlednom rade to môže byť iba investičný zámer. Dva roky pandémie zmenili naše životy v samotnom základe. Domov už nie je výlučne miestom oddychu a pohodlia, ale i nášho pracovného života. Zrazu sme pocítili nutkavú potrebu vyhradiť si priestor pre prácu a s tým spojené povinnosti a úlohy. Nie je jednoduché nájsť praktický a zároveň príjemný prienik medzi zázemím domova a priestorom vyhradeným na prácu. Preto je nesmierne dôležité rozhodovať sa pri výbere nového bývania pocitovo, esteticky a prakticky.

Pekná novostavba zasadená v lokalite s mizernou občianskou vybavenosťou, zlou infraštruktúrou, neudržiavaným okolím bez akejkoľvek oddychovej zóny či detského ihriska, to neznie lákavo. Nerozhoduje to, či ste „single“ a hľadáte prvé bývanie, máte 5-člennú rodinu, alebo „voľné“ peniaze, ktoré chcete investovať do nehnuteľnosti. Vždy zvažujte aj externé faktory súvisiace s lokalitou nehnuteľnosti. Byt si väčšina z nás nekupuje „každý deň“, preto treba zvážiť všetky pre a proti.

Progres cien bytov a úrokových sadzieb hypoték možno neznejú príliš motivujúco, ale lepšie to už nebude. Odvaha investovať sa môže oplatiť. História vývoja cien nehnuteľností dáva predpoklad lepšieho zhodnotenia peňazí než pri termínovaných vkladoch a dlhopisoch.

Foto: Tatra Real

Bratislava vyhráva a Ružinov je žiadaný, oplatí sa čakať?

Ružinov je jedna z najvyhľadávanejších lokalít pre spokojný život v Bratislave. Táto mestská časť ponúka všetko čo od mestského života očakávate pre rozvoj a zlepšovanie životného priestoru obyvateľov Ružinova. Výborné zázemie občianskej vybavenosti (IKEA, Avion Shopping Park), dobrá infraštruktúra, gastro prevádzky, fitness centrá, slušná ponuka škôl a predškolských zariadení – to sú nezanedbateľné benefity pre mladé rodiny a aktívnych ľudí. Starostlivosť o verejný priestor, parky a zeleň – ani tieto základné atribúty pre spokojné bývanie a múdre investovanie tu nechýbajú. Prírastkom k modernému urbanizmu Ružinova bude projekt GALVANIA rezidencie. Záujemcom o bývanie poskytne výnimočnú príležitosť na kúpu 1-, 2- a 3-izbových bytov a apartmánov.

Ide o architektonicky atraktívny bytový komplex s 285 bytmi a obchodnými priestormi na viac ako 700 m2. Dôraz na zeleň a s vlastným súkromným parkom s oddychovou zónou je samozrejmosťou. Developerom projektu GALVANIA rezidencie je TATRA REAL, a.s., s viac ako 27 ročnými skúsenosťami na trhu realít. Ako uviedol generálny riaditeľ Jaroslav Šuveg:

„Kto pozná situáciu na realitnom trhu vie, že takáto príležitosť sa nebude dlho opakovať. Koncepcia výstavby GALVANIA rezidencie je premyslená: zeleň, občianska vybavenosť, dobrá infraštruktúra a zaujímavé okolité projekty dotvoria príjemné bývanie bez zbytočných kompromisov. Registrácia záujemcov o byty je spustená, stačí zanechať kontaktné údaje. V prípade dobrej investície platí, že byť medzi prvými sa oplatí, všetkých záujemcov budeme prednostne kontaktovať a o podmienkach predaja budú vedieť ako prví.“

Tento článok vznikol v spolupráci s klientom TATRA REAL, a.s., investorom projektu GALVANIA rezidencie