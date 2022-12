Trendy a ceny maliarskych prác 2022

Online platforma daibau.sk aktívne sleduje pohyb cien v oblasti stavebníctva na slovenskom trhu. V záujme zvýšenia transparentnosti a väčšej bezpečnosti pre slovenských spotrebiteľov upravuje cenníky a kalkulačky. V súlade s tým aj na rok 2022 pripravili cenovú analýzu týkajúcu sa maliarskych prác, ktorá vám určite pomôže..

Koľko stojí maľovanie stien?

Práca maliara závisí od troch faktorov: od veľkosti povrchu, ktorý sa má natrieť, druhu farby a počtu nanesených vrstiev. Nerovné steny treba obrúsiť, priemerné ceny na Slovensku sa pohybujú od 4,5 do 6 EUR/m2. Sadrokartónové steny je potrebné omietnuť a vygletovať, čo stojí približne 8 – 10 EUR/m2. Pokiaľ ide o výber farby na fasádu, najčastejšie sa používajú akrylové farby. V interiéri sa najčastejšie používajú polodisperzné farby alebo umývateľné farby na tie povrchy, ktoré môžu vlhnúť. Maľovanie možno vykonať v 1 vrstve, 2 vrstvách alebo možno vopred naniesť základný náter pre lepšiu priľnavosť farby

Maľovanie vnútorných priestorov bielou polodisperznou farbou v jednej vrstve stojí približne 1 sloj 1,5-3 EUR/m2. Cena za 2 vrstvy je 2 až 4,5 EUR/m2. Dve vrstvy spolu s primerom (základným náterom) stoja od 5 do 8 EUR/m2. Ceny maliarskych prác si môžete pozrieť v našom porovnávacom cenníku maliarskych prác.

Cena maľovania na Slovensku

Oslovili maliarov, natieračov a fasádnikov na Slovensku a preverili, ako sa líšia ceny od miesta k miestu za základnú službu: maľovanie vnútorných priestorov polodisperznou farbou v dvoch vrstvách. Ceny sú najvyššie v hlavnom meste – Bratislave a pohybujú sa v rozmedzí od 2,5 do 4,5 EUR/m2. Košice sú o niečo dostupnejšie ako Bratislava a ceny sa pohybujú od 2 do 3,5 EUR/m2. Najvýhodnejšia cena je v Žiline od 1,80 do 2,5 EUR/m2

Ako sa pohybujú ceny maľovania v Slovinsku, Rakúsku a Chorvátsku?

Porovnali ceny maliarskych služieb na Slovensku s cenami v zahraničí. V Slovinsku sa cena za maľovanie interiérov polodisperznou farbou pohybuje od 2,0 EUR/m2 za jednu vrstvu do 4,0 EUR/m2 za dve vrstvy. Táto služba je najdrahšia v Kopri a Kranji, 3,6 EUR/m2 až 4,0 EUR/m2, v Ľubľane sa ceny pohybujú od 3,0 EUR/m2 do 3,5 EUR/m2. Strojové brúsenie stien stojí 1,20 EUR/m2, pričom náklady na omietanie a sanáciu sú 3,60 EUR/m2.

Rakúsko je omnoho drahšie v porovnaní so Slovenskom, ale aj Slovinskom. Maľovanie interiérových priestorov polodisperznou farbou v dvoch vrstvách sa pohybuje od 6 EUR/m2 do 15 EUR/m2. Výraznejšie rozdiely medzi cenami miest nie sú, o niečo drahší je Salzburg, kde sa cena pohybuje do 17 EUR/m2. Rovnaká situácia je aj pri strojovom brúsení, ktoré sa nerobí samostatne, ale výlučne s gletovaním, cena je 14,50 EUR/m2 až 25 EUR/m2.

V Záhrebe sa ceny maľovania pohybujú od 2,4 EUR/m2 do 4,8 EUR/m2, zatiaľ čo Rijeka je o niečo výhodnejšia a ceny idú do 4,0 EUR/m2. Najvýhodnejšia situácia v Chorvátsku je v Osijeku, kde si maliari účtujú od 2,4 do 3,0 EUR/m2.

Aké ceny môžeme očakávať v budúcnosti?

Na záver možno povedať, že aktuálna inflácia zasiahla aj maliarov a ceny ich služieb. Materiál drasticky zdražel, čo ovplyvnilo cenu maliarskych prác. Predpovede hovoria, že v budúcnosti by ceny nemali rásť. Predsa však je situáciu na trhu potrebné naďalej sledovať.

