Slováci na trénera Angličanov urobili veľmi dobrý dojem. Nečaká nás nič jednoduché, hovorí

KIELCE 18. júna (WebNoviny.sk) – Tréner anglickej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Aidy Boothroyd napodobnil kormidelníka tímu SR “21” Pavla Hapala a ani on neprezradil mená hráčov, ktorých pošle na trávnik od začiatku pondelkového druhého vystúpenia oboch mužstiev v rámci A-skupiny na ME tejto vekovej kategórie v Poľsku. Súboj sa uskutoční o 18.00 h v Kielcoch.

Slovenskí sokolíci v piatok v Lubline vo svojom úvodnom zápase zdolali domácich Poliakov 2:1, Angličania v ten deň v Kielcoch remizovali so Švédmi (0:0). “V prvom dueli sme nehrali až tak dobre, máme na viac. Chceme sa zlepšovať každým zápasom,” povedal Boothroyd počas nedeľňajšej tlačovej konferencie v dejisku stretnutia a pokračoval: “Všetci hráči sú zdraví a pripravení. Pokúsim sa zložiť z nich ten najlepší tím. Proti Slovákom nás nečaká nič jednoduché, bude to veľmi náročný zápas.”

Koučovi mladých Angličanov sa veľmi páčil úvodný súboj v Lubline: “Slováci na mňa urobili veľmi dobrý dojem, ich zápas proti Poliakom mal vysokú úroveň. Pre divákov to bolo atraktívne stretnutie s veľkým počtom striel, šancí, hralo sa z jednej strany na druhú. Myslím si, že zajtra to bude trochu iné, musíme tomu prispôsobiť aj taktiku.”

Slovenskí reprezentanti si môžu ako prví na šampionáte zabezpečiť postup do semifinále – stane sa tak, ak zvíťazia nad Angličanmi a zároveň v pondelkovom večernom lublinskom stretnutí Švédi nezdolajú Poliakov (hrá sa od 20.45 h). Angličania musia Slovákov zdolať, ak chcú mať situáciu v boji o postup pod kontrolou. “Musíme vyhrať, nie je žiadna iná cesta. Slováci nemajú čo stratiť, majú tri body. Očakávam dobrý zápas,” uzavrel Boothroyd.

Predpokladaná základná zostava Anglicka na pondelkový zápas v Kielcoch (18.00 h) proti Slovensku:

Pickford – Holgate, Mawson, Chambers, Chilwell – Ward-Prowse, Grealish, Chalobah, Gray – Redmond, Abraham