Tréner Barry Trotz šokoval Washington, po zisku Stanleyho pohára opúšťa tím

WASHINGTON 18. júna (WebNoviny.sk) – Kanaďan Barry Trotz končí na pozícii hlavného trénera klubu zámorskej hokejovej NHL Washington, ktorý nedávno získal premiérový Stanleyho pohára v histórii organizácie.

Päťdesiatpäťročný rodák z Winnipegu o tom v pondelok informoval hráčov a vedenie klubu.

Trotz viedol Capitals od leta 2015. Pod jeho taktovkou Washington ani raz nechýbal v konferenčnom semifinále, v sezóne 2017/2018 to v play-off dotiahol na úplný vrchol, keď vo finále vyraďovacej časti Capitals zdolali Vegas Golden Knights 4:1 na zápasy.

„Sme sklamaní z jeho rozhodnutia, no chceme sa mu poďakovať za odvedenú prácu v ostatných štyroch sezónach a zisk Stanleyho pohára pre Wasington. Je to muž so silným charakterom,“ uvádza sa vo vyhlásení klubu.