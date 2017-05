Video: Tréner Cíger sa cítil na striedačke bezmocne, chcel skočiť na ľad

KOLÍN NAD RÝNOM 6. mája (WebNoviny.sk) – Slovenská hokejová reprezentácia vo svojom úvodnom vystúpení na 81. majstrovstvách sveta v Nemecku a Francúzsku príliš neoslnila.

Zo sobotňajšieho duelu v kolínskej A-skupine proti Talianom si síce odniesla víťazstvo, dosiahla ho však až po predĺžení a získala iba dva body.

Nešťastná hymna

Dlho to dokonca vyzeralo, že Slováci v stretnutí s nováčikom elitnej kategórie zostanú bez bodov. Prehrávali totiž 1:2. Vyrovnanie zariadil až 64 sekúnd pred treťou sirénou Libor Hudáček a druhý bod v predĺžení vybojoval obranca Peter Čerešňák.

“Za toto víťazstvo musíme byť veľmi vďační. Musíme dúfať, že nás to posilní. A keď už si človek myslí, že je po všetkom a nič sa nestane, prišla tá nešťastná hymna. Je to veľké sklamanie, že sme si nemohli vychutnať našu víťaznú hymnu,“ povedal po stretnutí tréner Zdeno Cíger

“Začali sme dobre a bola radosť sa dívať na našu hru. Chalani si asi pomysleli, že to pôjde samo. A nešlo. Dostali sme sa do stresu a nevedeli sme, čo robíme. Z toho vyplynuli chyby, padali sme tam na zem a bolo to neskutočné. Mohlo sa zdať, ako keby chalani ani nechceli bojovať. Opak bol však pravdou, no tá bezmocnosť bola hrozná. Verím, že víťazstvo v predĺžení ich posilní a v nedeľu proti Lotyšom budú hrať lepší hokej,“ dodal Cíger.

Skúšal všetko možné aj nemožné

Úvod duelu pritom nenaznačoval, že to bude zo strany slovenského družstva taký utrápený výkon. Hrali aktívne a vyplynuli z toho šance a gól Michela Miklíka.

“Po prvej tretine sme odstúpili od našej jednoduchosti. Ak sa k nej vrátime a nebudeme strácať puky, tak to bude lepšie. Všetko vyplývalo zo spomenutej nervozity. Nevedeli sme sa cez to dostať,“ myslí si hlavný kouč národného tímu SR.

Talianom sa podarilo otočiť z 0:1 na 2:1 vo svoj prospech a dlho to vyzeralo, že si najtesnejší náskok aj udržia:

“Za stavu 1:2 som sa cítil na striedačke bezmocne, najradšej by som skočil na ľad. Som rád, že to chalani napokon zvládli. S pribúdajúcimi minútami som skúšal všetko možné aj nemožné. Máme však pred sebou ešte veľa zápasov. Verím, že to v nich bude inak,“ doplnil Cíger.