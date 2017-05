Tréner Cíger povie prezidentovi SZĽH Kohútovi, aby odstúpil

BRATISLAVA 24. mája (WebNoviny.sk) – Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Zdeno Cíger sa chystá osobne povedať prezidentovi Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Martinovi Kohútovi, aby odstúpil zo svojho postu.

Referuje o tom stredajšie vydanie denníka Šport. Stať sa tak môže už v stredu večer v televíznej debate oboch spomenutých. “Dúfam, že bude korektná,” povedal Cíger.

Šéfa SZĽH kritizoval aj Švehla

Už viac ako týždeň vládne v slovenskom hokeji poriadny rozruch. Tím SR na majstrovstvách sveta v nemeckom Kolíne nad Rýnom skončil na 14. mieste, v elitnej kategórii Slováci nižšie ešte neboli.

Bezprostredne po ostatnom súboji slovenského družstva v Lanxess Arene sa tréner Zdeno Cíger a generálny manažér výberu Róbert Švehla kriticky vyjadrili na adresu šéfa SZĽH Martina Kohúta “S takým človekom sa baviť nebudem, je to podraz za podrazom,” povedal smerom ku Kohútovi kouč Cíger.

Spolu so Švehlom vyčítali Kohútovi napríklad šetrenie pre svetovým šampionátom na materiálnom vybavení či zrušenie cesty za hráčmi v zámorí. Nepáčila sa im ani dlhodobá verejná prezentácia toho, že s nimi do ďalšieho obdobia neráta. Naznačili dokonca aj možnosť, že stál za množstvom ospravedlneniek od hráčov z NHL pred MS.

Hlavu Kohúta chce aj partnerka Cígera

Cíger od návratu z MS absolvoval niekoľko verejných prezentácií v rôznych médiách, kde odpovedal na otázky týkajúce sa súčasnej napätej situácie.

Jeho partnerka dokonca na sociálnej sieti zverejnila siahodlhý príspevok so žiadosťou o hlavu prezidenta SZĽH Kohúta či odchody Richarda Lintnera a Michala Handzuša. Radoslava Hecla obvinila z vydierania a kritike podrobila aj Ľubomíra Višňovského. Cíger s jej žiadosťou o odstúpenia šéfa SZĽH súhlasí.

“A poviem mu to aj do očí. S takýmto prístupom a manažérskymi chybami tam nemá čo robiť. Mal možno dobrú víziu, ale nech nerobí hokej, keď mu nerozumie. Vadia mi spôsoby, akými veci robí. Začalo sa to už vlani. Ešte nebol ani prezident a už sa stretol s hráčmi z NHL za mojím chrbtom. Tam sa začal prvý podraz. Potom to zrazu dáva celé význam, že na šampionát nešiel nik z NHL,” povedal Zdeno Cíger pre denník Šport.