Tréner Cíger sa ospravedlnil, svetový šampionát pred výkonným výborom hodnotil Švehla

BRATISLAVA 15. júna (WebNoviny.sk) – Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (VV SZĽH) sa na svojom štvrtkovom zasadnutí v Bratislave venoval hodnoteniu májových majstrovstiev sveta v Nemecku a Francúzsku.

Cíger sa ospravedlnil

Pred jeho členov predstúpil generálny manažér výberu SR Róbert Švehla, hlavný kouč Zdeno Cíger sa ospravedlnil a na stretnutie neprišiel.

“Na štvrtkovom hodnotení nebol žiaden krik, takže je to pozitívne. Mesiac po MS sa všetko rozlezie v hlave a rozmýšľate o tom, kde ste urobili chybu a kde nie. O tom sme si dnes povedali na výkonnom výbore a tým by sme to uzavreli. Bolo to v pokojnom režime a povedali sme si veci, ktoré by mali zostať za dverami a tam aj zostanú. Aj pred MS sme sa rozprávali, no nakopilo sa viac záležitostí a nezhôd. Prišiel šampionát, na ktorom sme chceli urobiť niečo viac, no nakopené veci vyvrcholili v to, čo sa stalo. Štrnáste miesto sa nám absolútne nepáči. Na turnaj sme išli s tým, že chceme byť vyššie, ale nepodarilo sa nám to. Stáli za tým isté objektívne veci aj iné záležitosti, za ktoré sme nemohli. Za dva roky sme v reprezentácii na MS dali šancu šestnástim novým hráčom, to je veľký počet. Vidíme, že naša sila nie je taká ako kedysi. Nepodarilo sa nám do tímu získať hráčov z NHL a v Európe kvalita nie je taká vysoká, čo bolo vidieť na šampionáte,” povedal pred odchodom z priestorov SZĽH Róbert Švehla.

Jasne viditeľná absencia hráčov z NHL

Švehla podľa vlastných slov prezentoval svoj pohľad z tribúny. “Celý výkonný výbor sa zhodol na tom, že bola jasne viditeľná absencia hráčov z NHL. Mrzelo ich všetko, čo sa stalo po MS. Na to všetko by sme chceli čo najskôr zabudnúť a novému realizačnému tímu chcem popriať všetko dobré. Verím a dúfam, že naše umiestnenia budú len lepšie,” dodal.

Na dlhší čas to bolo pravdepodobne posledné zasadnutie VV SZĽH s účasťou Róberta Švehlu. Doteraz bol jeho členom, no rozhodol sa odísť. “Rozhodol som sa už mesiac pred MS, na tom sa nič nemení. Ak však niekto bude potrebovať nejakú radu, rád podám pomocnú ruku. Zatiaľ som však nedostal konkrétnu ponuku,” poznamenal.

Po májovom svetovom šampionáte celé Slovensko sledovalo poriadnu “prestrelku”, k obvineniam Zdena Cígera na adresu prezidenta SZĽH Martina Kohúta sa postupne pridali Róbert Ľupták, Ondrej Gmitter či Žigmund Pálffy.

“Ja osobne som sa do polemiky veľmi nepúšťal, Zdeno Cíger bol v tomto smere viac aktívny. Ja som sa viac venoval rodinným záležitostiam. Malo by sa to čo najrýchlejšie upokojiť, začína sa nová sezóna, nové MS a nová olympiáda,” dodal Švehla.

Od niektorých hráčov sme očakávali viac

Generálny sekretár SZĽH Miroslav Valíček priniesol pohľad výkonného výboru zväzu na tému hodnotenia svetového seniorského šampionátu.

“Všetci vieme, ako MS 2017 dopadli. Po mesiaci sme sa k podujatiu vrátili a hovorili o témach, ktoré boli stále otvorené. Čo sa týka hodnotenia športovej aj organizačnej stránky, sme si niektoré veci dovysvetľovali. Dívali sme sa dopredu, v národnom tíme prišlo k miernej prestavbe. Od niektorých hráčov sme očakávali viac, celkovo sme neboli spokojní so 14. miestom. Všetci členovia VV SZĽH neboli spokojní, pretože táto pozícia neodráža kvalitu slovenského hokeja. Mali sme na viac, takže sme sklamaní, no smerom k olympijskému ročníku, v ktorom nie je možné v Pjongčangu rátať s hráčmi z NHL, to bol priestor, ktorý môže pomôcť v príprave na ZOH 2018. Róbert Švehla vyjadril presvedčenie, že pomôže novému realizačnému v istých záležitostiach, tak aby sme mohli stavať na pozitívnych veciach,” informoval Miroslav Valíček.