Tréner Cíger zhodnotil zápas proti Švédom. Prezradil, čo ho potešilo

KOLÍN NAD RÝNOM 16. mája (WebNoviny.sk) – Slovenská hokejová reprezentácia má za sebou posledné vystúpenie na 81. majstrovstvách sveta v Nemecku a Francúzsku. Napriek zlepšenej hre Slováci podľahli ašpirantom na medailu Švédom 2:4.

Pod vedením trénera Zdena Cígera získali slovenskí hokejisti v siedmich zápasoch v Kolíne nad Rýnom štyri body, v tabuľke základnej A-skupine obsadili 7. miesto a v celkovej klasifikácii šampionátu 14. pozíciu. Nevyšli im najmä úvodné súboje na turnaji, v ktorých nezískali toľko bodov, koľko by si predstavovali.

Po vydretom víťazstve nad Talianskom (3:2 po predĺžení), podľahli Lotyšom (1:3), Dánom (3:4 po sam. nájazdoch), Nemcom (2:3 po sam. nájazdoch), Rusom (0:6), Američanom (1:6) a svetový šampionát ukončili prehrou so Švédmi.ä

Boj o záchranu medzi elitou

Z naháňačky o štvrťfinále sa razom stal boj o záchranu, ktorý napokon predčasne ukončili v pondelok Dáni triumfom nad Talianmi. Slovenský výber preto mohol na záver absolvovať utorkový poludňajší zápas proti Švédom bez psychickej ťažoby.

“Chalani začali veľmi dobre, videl som v nich energiu a chuť ukázať, že nie sú až takí zlí. Mali sme aj šance, ale nepremenili ich. Švédi dokázali využiť každé naše zaváhanie. My sme sa tlačili dopredu, no nechcelo nám to tam padnúť. Som rád, že chlapci do toho dali všetko,“ povedal kouč Zdeno Cíger.

Slováci hrali uvoľnenejšie

Dôležitá je bola podľa Cígera psychika. “Teraz chlapci hrali uvoľnene, ale v dôležitých zápasoch je na nich tlak a ten sa dá zvládať skúsenosťami. Musíme zlepšiť zakončenie, celkovo individuálnu činnosť. To však musí ísť odmalička. Nedá sa to naučiť pred MS alebo po nich. Od mládežníckeho hokeja je potrebné pracovať na hre na malom priestore a v rýchlosti zvládať isté veci,“ dodal.

Ak by nebola záchrana pre tím SR “v suchu”, utorkový výkon mohol byť diametrálne iný. “Hralo by sa nám ťažšie, ak by sme z tohto duelu museli získať aspoň bod. Bolo vidieť, že chalani boli uvoľnenejší a nemali čo stratiť,“ dodal Cíger.