Tréner Feneš vychválil výkon Slovákov proti Kanade do nebies, ich „misia na Mars“ sa však tesne pred pristátím skončila (video+foto)

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov boli blízko k premiérovému víťazstvu nad rovesníkmi z Kanady a ku štvrtej účasti v semifinále majstrovstiev sveta tejto vekovej kategórie.

V pondelňajšom štvrťfinále MSJ 2023 podľahli Kanaďanom v Halifaxe 3:4 po predĺžení, aj keď prehrávali 0:2 aj 1:3.

Hrdý na chalanov

Dva góly slovenského tímu strelil Libor Nemec, tretí Róbert Bačo. Brankára Adama Gajana dvakrát prekonal hviezdny Connor Bedard, ktorý tiež rozhodol o triumfe domácich.

„Ťažko sa hľadajú slová. Som hrdý na chalanov za to, čo predviedli na ľade a ako reprezentovali Slovensko. Nesmierne ma to teší napriek tomu, že všetci plačeme a sme sklamaní. Pred zápasom som povedal, že ideme vyletieť na papierovom lietadle až na Mars. Bohužiaľ, naša misia sa tesne pred pristátím ukončila. Chlapci si zaslúžia absolutórium, pre mňa sú víťazi zápasu,“ zhodnotil štvrťfinálový výkon Slovákov tréner Ivan Feneš vo videu na oficiálnom webe Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Najlepší zápas v kariére

Mladí Slováci nedokázali zopakovať účasť v semifinále z rokov 1999, 2009 a 2015.

„V našom tíme bola obrovská motivácia a odhodlanie. Nechali sme na ľade všetko. Tvrdá drina sa nám vrátila vyrovnávajúcim gólom. Dostávali sme Kanaďanov do úzkych. Majú výnimočnú generáciu, ale to máme aj my. Teším sa, že máme takýchto chalanov, do pár rokov ich určite uvidíme v seniorskom tíme a budeme získavať medaily. Ja som si zápas užíval, bol pre mňa asi najlepší v kariére. Necítil som tlak ani nervozitu. Keď som videl, ako chalani bojujú, hrajú skvelo a do bodky plnia pokyny, bol som pokojný,“ doplnil tréner Feneš.