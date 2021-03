Tréner futbalovej reprezentácie Tarkovič verí, že Hamšík príde už na marcový zraz pripravený

Pre trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Štefana Tarkoviča je dôležité, že kapitán jeho tímu Marek Hamšík si našiel nové pôsobisko v Európe na najbližšie mesiace. Ako je známe, po dvoch rokoch v Číne sa upísal švédskemu Göteborgu do konca augusta 2021.

Návrat do Číny nebol reálny

Prvý ligový duel v tomto roku vo Švédsku môže absolvovať až v úvode apríla, no viac ako herná prax pred marcovým štartom kvalifikácie o postup na MS 2022 je zápasové vyťaženie skúseného stredopoliara pred júnovými majstrovstvami Európy.

„Marekov návrat do Európy sa dal čakať a je logický aj preto, že možnosť vrátiť sa v tejto pandemickej situácii do Číny bola skutočne iba v imaginárnej pozícii. Samozrejme, aj pre nás je veľmi dôležité, že si našiel klub. Škoda, že k tomu neprišlo trocha skôr. Verím, že urobí všetko pre to, aby prišiel na blížiaci sa zraz čo najlepšie pripravený. V marcovom asociačnom termíne hráme tri zápasy, nimi vstupujeme do kvalifikácie majstrovstiev sveta, preto je dôležité, že teraz už bude v tréningovom procese s klubom, za ktorý odohrá aj prípravné zápasy,“ prezradil Takovič pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Roky strávené v Taliansku

S Hamšíkom sa Tarkovič zhováral ešte pred jeho odchodom do Švédska. „Pre mňa je veľmi ťažké akýmkoľvek spôsobom do prestupu vstupovať, nepoznám podmienky kontraktu s čínskym klubom, ani to, o akých podmienkach rokoval s Göteborgom. Pre mňa je najdôležitejšie, a to som aj Marekovi povedal, že vítam, že bude v pravidelnom tréningovom i zápasovom procese. Verím, že týmto rozhodnutím urobil Marek zásadný krok k tomu, aby na marcový zraz prišiel čo najlepšie pripravený,“ dodal Tarkovič na webe futbalsfz.sk.

Pred odchodom do Číny vo februári 2019 strávil Hamšík viac ako jednu dekádu v talianskom Neapole (2007 – 2019), predtým hral na Apeninskom polostrove aj za Bresciu (2004 – 2007).