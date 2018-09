Tréner Guľa je nová krv do nášho tímu, povedal Mráz po víťazstve s Talianskom v Dunajskej Strede

DUNAJSKÁ STREDA 7. septembra (WebNoviny.sk) – Futbalisti slovenskej reprezentácie do 21 rokov začali novú éru pod vedením trénera Adriána Guľu cenným víťazstvom v prípravnom medzištátnom stretnutí s Talianskom.

V domácom prostredí na trávniku v Dunajskej Strede zdolali favorizovaného súpera hladko 3:0 vďaka presným zásahom Lukáša Haraslína a Samuela Mráza. Hostí nepúšťali do tlaku a ponúkli im len minimum šancí. Rovnaký výkon potrebujú zopakovať aj v utorok 11. septembra od 17:30 h SELČ na Islande, kde ich čaká ostrý kvalifikačný duel.

Nečaká prevaha na trávniku

„Chlapcom ďakujem za výkon, tímovosť a kvalitu, ktorú predviedli na trávniku. Dosiahli sme výborný výsledok pred početnou kulisou v Dunajskej Strede, za čo fanúšikom tiež veľmi ďakujem. Našou hlavnou črtou je však pokora. Musíme sa preto sústrediť na ďalší zápas,“ povedal bezprostredne po skončení duelu tréner SR „21“ Guľa.

Zverenci 43-ročného rodáka z Novák mali na trávniku nečakane prevahu, ktorú využili na strelenie troch gólov. Dva z nich dosiahol krídelník poľskej Lechie Gdaňsk Haraslín, ktorý sa dvakrát presadil z ľavej strany. V prvom polčase prekonal brankára Audera pokusom medzi nohy a po zmene strán ho dokonale obstrelil po tom, čo sa individuálne zbavil brániaceho Taliana.

„V prvom prípade som chcel strieľať po zemi na prvú žrď, pretože som čakal brankárov pohyb na opačnú stranu a napokon mu to prešlo pomedzi nohy. Je mojou úlohou dovoliť si niečo v šestnástke a to sa mi podarilo. Podstatné je však, že sme vyhrali,“ vyjadril sa autor dvoch gólových striel.

Zápas na Islande je dôležitejší

Bratislavský rodák si uvedomuje, že víťazstvo nad Talianskom 3:0 je veľmi cenné, ale na druhej strane nič nerieši. Podstatnejší súboj čaká slovenských mladíkov v utorok na Islande, kde budú bojovať o body do kvalifikačnej skupiny.

„Pre nás bolo úlohou kvalitne sa pripraviť na zápas, ktorý nás čaká na Islande a bude ešte dôležitejší. Pevne verím, že výsledok proti Taliansku nám dodá dostatočné sebavedomie a v utorok predvedieme minimálne takýto výkon.“

Slovenská ‚dvadsaťjednotka‘ absolvovala v Dunajskej Strede prvý zápas pod taktovkou nového kouča Guľu, ktorý nastúpil do funkcie v máji a odvtedy mal k dispozícii iba jeden zraz s výberom do 20 rokov. Hneď v premiére však dosiahol vynikajúci výsledok a samotní hráči nešetrili slovami chvály na jeho adresu.

„Je to pozitívny, večne usmiaty človek, ktorý nám dáva veľa energie na ihrisku aj mimo neho. Myslím si, že sa to potvrdilo aj výsledkovo,“ zhodnotil Haraslín, na ktorého vzápätí nadviazal aj strelec tretieho slovenského gólu Mráz.

„Všetci máme s trénerom výborný vzťah. Je to nová krv do nášho tímu. Priniesol nové veci, ktoré hráči prijali veľmi dobre. Týka sa to najmä systému hry. Budeme ho naďalej počúvať a spoločne dosiahne vytúžený cieľ,“ hovoril útočník talianskeho Empoli.

Donútiť súpera robiť chyby

Najlepší strelec minulého ročníka slovenskej Fortuna ligy potvrdil v MOL Aréne herný progres. Po prestupe do Serie A pôsobil na ihrisku sebavedomo, do prvej gólovej akcie sa zapojil prihrávkou pomedzi nohy protihráča a v druhom polčase spečatil víťazstvo tretím zásahom do Auderovej siete. Práve pri svojej presnej strele ťažil aj z nového systému trénera Guľu.

„Chceme súpera čo najskôr dostávať pod tlak už na jeho polovici ihriska, aby robil chyby a my ich následne využijeme. To sa nám podarilo napríklad pri treťom góle. Rovnako nám tréner hovorí, aby sme boli sebavedomí a dovoľovali si v súbojoch jedného proti jednému,“ dodal Mráz.

Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov odohrá počas nasledujúcich piatich týždňov posledné tri zápasy v skupine kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy tejto vekovej kategórie, ktoré sa uskutočnia budúci rok v Taliansku.

Momentálne figurujú „Sokolíci“ na druhej priečke za Španielskom a v dueloch proti Islandu (vonku 11. septembra), Estónsku (doma 12. októbra) a Severnému Írsku (vonku 16. októbra) potrebujú nazbierať čo najviac bodov, aby skončili do štvrtého miesta v tabuľke druhých tímov a získali miestenku do baráže.