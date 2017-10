Tréner Hapal oznámil nomináciu hráčov na odvetu proti Španielsku, v kádri pribudli Varga a Tupta

BRATISLAVA 31. októbra (WebNoviny.sk) – Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Pavel Hapal v utorok v Sieni slávy slovenského futbalu na Trnavskej ceste v Bratislave zverejnil nomináciu 21 hráčov na blížiaci sa odvetný zápas v Španielsku proti domácim rovesníkom (hrá sa v utorok 14. novembra v Cartagene) v rámci 2. skupiny kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2019 tejto vekovej kategórie do Talianska.

Hapalovi zverenci majú doteraz na konte 6 bodov za víťazstvá v Estónsku (2:1) a doma nad Severným Írskom (1:0), v ďalších dvoch domácich zápasoch nečakane podľahli Islanďanom (0:2) a aj favorizovaným Španielom (1:4). Preto na stretnutí s médiami prišla reč aj na to, s akými pokynmi pošle tréner svojich zverencov do odvetného súboja na horúcej španielskej pôde.

O body sa treba pobiť

Najmä, keď pred „odvetným“ súbojom proti španielskej „dvadsaťjednotke“ musel urobiť viacero zmien, ktoré výrazne zasiahli do jeho taktických plánov.

„V prvom rade musíme byť odvážnejší a viac si veriť. Samozrejme, že v Poprade sme odohrali súboj, v ktorom bol súper oveľa lepší. Kvalitu mladých Španielov musíme akceptovať, ale o kvalifikačné body sa treba pobiť odvážnejšie. Nemôžeme hrať tak odovzdane. Ani na pôde favorita,“ reagoval Pavel Hapal na otázku agentúry SITA a pokračoval:

„Najväčším problémom, ktorý musíme teraz riešiť, je absencia troch hráčov základnej zostavy. V minulej kvalifikácii sme nemali ani jedného hráča, ktorý by nútene stál pre kartový trest. V tejto už na začiatku máme dvoch. To je veľká nezodpovednosť od tých chlapcov. Musia sa vedieť ovládať. Nemôže sa predsa stať, aby Denis Vavro v troch zápasoch dostal tri žlté karty. To som v mojej futbalovej kariére ešte nezažil. Ani ako hráč, ani ako tréner. Celé nám to skomplikovalo situáciu, no budeme sa musieť s ňou vyrovnať.“

Zmeny na základe výkonnosti

Z predchádzajúcej októbrovej nominácie taktiež chýbajú Róbert Polievka, Tomáš Vestenický, Šimon Kupec či Jozef Urblík, naopak pribudlo duo z talianskych klubov Atila Varga (US Arezzo) či Ľubomír Tupta (Hellas Verona).

„V Španielsku bude prostredie veľmi náročné. Preto do dejiska zápasu odchádzame na dlhšie, aby sme sa na tento súboj dokázali dobre pripraviť. Preto tam budeme viac dní,“ zdôvodnil Pavel Hapal dlhší reprezentačný zraz svojho mužstva.

„Zmeny sme urobili aj na základe výkonnosti. Nie všetci podali v predchádzajúcom dvojzápase s Islandom a Španielskom optimálne výkony. Všetci sa síce snažili, ale nebolo to ideálne. Ďalším dôvodom, prečo niektorí chýbajú, je fakt, že sme zúžili nomináciu na 21 hráčov. Do poľa bude pripravených 18 hráčov plus traja brankári,” pokračoval Pavel Hapal.

Kozák využil Hapalových bývalých hráčov

Vykartovaného kapitána Denisa Vavra nahradil v kádri na stopérskom poste spomenutý Atila Varga. “Áno, siahli sme po ňom, pretože nám vypadol Vavro. Atila Varga už odohral s nami zápasy s Maďarskom, Srbskom a Estónskom. Poznáme ho. Mal síce problémy, ale teraz prestúpil do tretej najvyššej talianskej futbalovej súťaže a pravidelne hráva,“ vysvetlil kouč reprezentačnej dvadsaťjednotky príchod nových hráčov do mužstva.

„Som samozrejme rád, že tréner Ján Kozák siahol po hráčoch, ktorých som trénoval v minulej kvalifikácii. Teraz pred zápasmi s Ukrajinou a Nórskom ich je v jeho nominácii najviac. Je to naše poslanie, plníme dohody, ktoré medzi sebou máme. Viem, že na miesta chlapcov, ktorí sú aktuálne v A-mužstve, prídu ďalší. Najmä chlapci, ktorí pôsobia v zahraničí, sa na zrazy tešia. Aj teraz mi nik z nich pozvánku neodriekol. Každý príde do reprezentácie rád,“ povedal Pavel Hapal na margo prechodu jeho niekdajších zverencov do prvého reprezentačného výberu a doplnil: „Verím, že postupne opäť spolu vybudujeme silnú dvadsaťjednotku. Aj takéto ťažké a náročné zápasy, akým bude duel v Španielsku. nám k tomu môžu pomôcť.“

Na kontinentálnom šampionáte bude po druhý raz štartovať 12 mužstiev, v hre je 11 miesteniek (Taliansko má istotu účasti, San Maríno ako spoluorganizátor nie). Na záverečný turnaj ME postúpia priamo víťazi skupín.

Štyria najlepší z druhých priečok (do úvahy sa budú brať výsledky s prvým, tretím, štvrtým a piatym tímom v skupine) dostanú šancu v baráži hranej na odvetu. Šampionát v Taliansku bude zároveň európskou olympijskou kvalifikáciou – štyria semifinalisti ME 2019 preniknú na turnaj do Tokia 2020.

Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov na zápas proti domácemu Španielsku:

2. skupina kvalifikácie o postup na ME 2019 hráčov do 21 rokov do Talianska, hrá sa v utorok 14. novembra v Cartagene

Brankári: Dominik Greif (ŠK Slovan Bratislava), Marek Rodák (Rotherham United/Angl.), Adam Jakubech (OSC Lille/Fr.)

Obrancovia: Juraj Chvátal, Dávid Hancko (obaja MŠK Žilina), Dominik Kružliak (MFK Ružomberok), Martin Šulek (AS Trenčín), Michal Sipľak (Cracovia Krakov/Poľ.), Atila Varga (US Arezzo/Tal.)

Stredopoliari: Miroslav Káčer, Nikolas Špalek (obaja MŠK Žilina), Lukáš Čmelík (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Erik Jirka (FC Spartak Trnava), Roland Černák (1.FC Tatran Prešov), Jakub Grič (MFK Zemplín Michalovce), Jakub Hromada (SK Slavia Praha/ČR), Filip Lesniak (Aalborg BK/Dán.), Christián Herc (Wolverhampton Wanderers/Angl.)

Útočníci: Samuel Mráz (MŠK Žilina), Filip Balaj (FC Nitra), Ľubomír Tupta (Hellas Verona/Tal.)

Náhradníci:

Brankári: Martin Vantruba (FC Spartak Trnava), Benjamín Száraz (FC DAC Dunajská Streda)

Hráči v poli: Andrej Kadlec (FC Spartak Trnava), René Kotrík, Richard Križan, Andrej Fábry (všetci FC Nitra), Kristián Vallo, Róbert Polievka (obaja MŠK Žilina), Dalibor Takáč, Šimon Kupec (obaja MFK Ružomberok), Jozef Urblík (FK Vysočina Jihlava/ČR), Milan Dimun, Tomáš Vestenický (obaja Cracovia Krakov/Poľ.), Šimon Štefanec (Hellas Verona/Tal.)

Realizačný tím:

Tréner: Pavel Hapal

Asistent trénera: Oto Brunegraf

Tréner brankárov: Miroslav König

Kondičný tréner: Peter Boďo

Hlavný vedúci: Ján Greguš

Technický vedúci: Jakub Kojnok

Lekár: Zsolt Fegyveres

Fyzioterapeut: Martin Nozdrovikcý

Masér: Juraj Ludík

Kustódi: Marek Košáň a Patrik Fedor

Tabuľka 2. skupiny:

1. Severné Írsko 4 3 0 1 7:4 9

2. Španielsko 2 2 0 0 5:1 6

3. Slovensko 4 2 0 2 4:7 6

3. Albánsko 4 1 2 1 3:3 5

4. Island 3 1 1 1 4:3 4

6. Estónsko 5 0 1 4 4:9 1