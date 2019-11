Tréner Hapal urobil zmenu pred zápasom s Chorvátskom, dá šancu Špalekovi

Slovenskí futbaloví reprezentanti sa v pondelok zišli v Šamoríne pred záverečnými vystúpeniami v E-skupine kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy s Chorvátskom (16. novembra v Rijeke) a Azerbajdžanom (19. novembra v Trnave). Trénerovi Pavlovi Hapalovi sa na úvod zrazu hlásila väčšina z 24 nominovaných hráčov.

Hlavný kouč musel urobiť v nominácii jednu zmenu, zraneného Lászlóa Bénesa z nemeckej Borussie Mönchengladbach nahradil Nikolas Špalek z talianskej Brescie Calciou.

Na zraze nebol Vavro ani Valjent

„Bénes má problémy s členkom. Nie je to veľmi závažné, ale nedokázali by sme ho dať dokopy ani na jeden z plánovaných zápasov,“ povedal kouč tímu SR na pondelňajšej tlačovej konferencii. V pondelok popoludní ešte pri A-tíme SR neboli Denis Vavro ani Martin Valjent, obaja však pricestujú v blízkej budúcnosti.

Pred mužstvom spod Tatier stojí náročná skúška. Pred kvalifikačným „finále“ sú na čele tabuľky „éčka“ Chorváti so 14 bodmi, za nimi sa vo dvojbodových rozostupoch nachádzajú Maďari, Slováci a Walesania a na chvoste zatiaľ jednobodový Azerbajdžan. Chorváti a Maďari majú pred sebou už len jedno stretnutie, kým ďalšie tri tímy ešte po dva zápasy.

„Domácu prehru 0:4 s Chorvátmi sme nerozoberali a ani nechceme. Všetci vieme, že to bolo slabé a veríme, že k niečomu takému už nedôjde. Favoriti sú Chorváti, sú to vicemajstri sveta. V Rijeke bude určite búrlivé prostredie. Urobíme však všetko pre to, aby sme tam zvíťazili. Chceli by sme všetkých prekvapiť a pobiť sa o postup. Aj keď prehráme v Chorvátsku, stále máme šancu dostať asa na Euro. Teraz však neriešime detaily,“ pokračoval 50-ročný rodák z Kroměříža.

Čo sa týka Slovákov, úplnú istotu postupu, dokonca z prvého miesta v E-skupine, budú mať iba v prípade, keď zvíťazia v Chorvátsku a potom aj doma nad Azerbajdžanom.

Šanca na ME 2020 stále existuje

V takom prípade by zakončili kvalifikáciu so 16 bodmi, Maďari by sa dostali maximálne na 15 a Chorváti by zostali na 14 bodoch. Túto hranicu môžu za predpokladu plného bodového zisku vo zvyšných dvoch dueloch dosiahnuť aj Walesania.

V prípade, že slovenskí reprezentanti nezvíťazia v Rijeke, ich šance už budú stáť či padať na tom, ako zahrajú ďalší súperi. V prípade kvalifikačného neúspechu však stále existuje šanca, že slovenskí futbalisti by mohli preniknúť na ME 2020 aj prostredníctvom play-off Ligy národov, ktoré sa uskutoční na budúci rok v marci.

Veľmi dobre sa pred reprezentačnou pauzou prezentoval útočník Samuel Mráz z dánskeho Bröndby Kodaň. „Po prestupe mu to možno trvalo dlhšie, ale začína sa presadzovať,“ podotkol Hapal, ktorému sa v minulosti ešte ako kormidelníkovi slovenskej „dvadsaťjednotky“ podarilo s tímom postúpiť na ME 2017 v Poľsku.

Už dlhšie do súťažného zápasu nezasiahli Marek Hamšík, Ján Greguš ani Albert Rusnák, to však kouča Hapala netrápi. „Keď hráči nehrajú, je to zložité. Je tam však možný aj opačný efekt a chalani môžu mať po pauze väčšiu chuť po futbale. Možno práve ta chuť bude v novembrových dueloch rozhodujúca,“ dodal.