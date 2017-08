Tréner hokejistov SR bude známy pravdepodobne o týždeň. Mal by to byť cudzinec

BRATISLAVA 3. augusta (WebNoviny.sk) – Generálny manažér hokejových reprezentácií Slovenska Miroslav Šatan chce vytvoriť národný tím trénerov, ktorí budú spolu navzájom spolupracovať. Okrem Šatana sa súčasťou tejto spolupráce stane aj reprezentačný tréner seniorského výberu. Zapoja sa do nej aj ostatní kouči národných tímov a to Ernest Bokroš (SR “20”), Norbert Javorčík (SR “18”), Ján Lipiansky (SR “17”), Viliam Čacho (SR “16”) a Radoslav Hecl (SR “15”). Táto spolupráca by mala zlepšiť stav slovenského hokeja.

“Za týchto podmienok, v ktorých sa nachádzame, odvádzajú tréneri pri mladých hokejistoch veľmi dobrú prácu a pomáhajú im rásť. Do budúcnosti máme plány, ako to ešte zlepšiť. Spoločne s vedúcimi mládežníckych mužstiev by sme chceli vytvoriť národný tím trénerov, ktorý bude navzájom spolupracovať a vytvárať spoločný herný systém a identitu slovenského hokeja smerom do budúcnosti,” povedal Miroslav Šatan.

Jednotný duch

“Chceme, aby sme v jednotnom duchu vychovávali mládež už od 15 rokov a aby si tréneri o hráčoch vymieňali informácie. Takisto chceme zamedziť, aby hráči z mladších výberov, ktorí sa posunú do vyššej kategórie, neprichádzali zrazu do iného prostredia,” pokračoval Šatan, ktorý zároveň prezradil aj ďalšiu novinku. “

Chceli by sme vytvoriť skautský systém, pretože v minulosti fungovala spolupráca ohľadom informácií o hráčoch len prostredníctvom klubových trénerov. Radi by sme mali k dispozícii ľudí, ktorí budú chlapcov sledovať, predovšetkým vo vekových kategóriach do 18 a 20 rokov. To sú výbery, v ktorých je konfrontácia so svetom najnáročnejšia. Skauti by mali mať najväčší prehľad o ich schopnostiach a dokázali by tak vybrať do reprezentačných tímov tých najlepších z nich.”

Zaslúžené miesto

Šatan by rád zjednotil aj spôsob testovania jednotlivých potenciálnych uchádzačov o národný dres. “Chceme si ich odskúšať a na základe výsledkov vybudovať databázu informácií o ich fyzickom raste, korčuliarskych schopnostiach a podobne. Oproti minulým rokom sme zmenili aj tréningové kempy do 18 a 20 rokov, kde sme zavolali 34 hráčov, ktorí museli ukázať určitú výkonnosť, aby sa dostali do záverečnej nominácie na reprezentačné turnaje. Takto by sme to chceli robiť aj v budúcnosti, aby si hráči miesto v národnom tíme zaslúžili a aby oň bojovali.”

Generálneho manažéra reprezentácií SR stále čaká ešte jedna dôležitá úloha – vybrať meno reprezentačného trénera seniorského tímu. Šatan bol v tejto otázke vo vyjadreniach striedmy, niečo však prezradil. “Nerád by som sa teraz o tom bavil. Na 100 percent však môžem prezradiť, že pôjde o trénera zo zahraničia. Ak mi dáte ešte týždeň alebo 10 dní, tak by som vám mohol prezradiť viac,” dodal Šatan.

Najkratšia príprava

Reprezentačná dvadsiatka sa momentálne pripravuje v Piešťanoch. “Máme najkratšiu prípravu na majstrovstvá sveta. Tento rok nás čaká šampionát v Buffale, kde máme v skupine ťažkých súperov z Kanady, USA, Fínska a Dánska. V tejto konkurencii bude náročné uspieť. Keďže v slovenskom hokeji vznikla situácia, keď ani tréneri a ani hráči nevedeli čo bude, tak sme s prípravou začali neskôr. Práve z tohto dôvodu sme okamžite do kempu pozvali šesť pätiek, aby sme si ich rýchlo zmapovali. Minulý týždeň sme mali v príprave chlapcov, ktorí pôjdu do zámoria. Tento rok ich je viac, keďže sa nevedelo, čo sa bude diať. S nimi sme odohrali turnaj v Žiline. Ukázalo nám to najmä ich herný prejav, vieme však, že v lete je výkonnosť kolísavá. Aj tak sme s nimi chceli mať osobný kontakt,” vyjadril sa tréner hokejistov do 20 rokov Ernest Bokroš.

Skúsený kouč si pochvaľoval aj zachovanie Projektu 20. “Máme výhodu, že zostaneme v centralizovanej príprave v Piešťanoch. Sme radi, že sa môžeme aj naďalej konfrontovať s klubmi z najvyššej súťaže.”

Výchova hráčov

Norbert Javorčík momentálne pripravuje reprezentáciu do 18 rokov na budúcotýždňový Memoriál Ivana Hlinku v Bratislave. Vo štvrtok a v sobotu absolvujú prípravné zápasy proti výberom Bieloruska a USA, po nich bude známa nominácia na turnaj.

“Všetci tréneri sme sa spoločne s generálnym manažérom zhodli, že prioritou je výchova hráčov. Musíme ich posúvať dopredu a na to by mala slúžiť reprezentácia. Na úspech potrebujeme tri body – skautský systém, spoluprácu s klubovými trénermi a zabezpečenie materiálu aj realizačného tímu na vysokej úrovni. Potom môžeme nahradiť centralizovaný systém prípravy. My začíname Memoriálom Ivana Hlinku. Sme v druhej fáze prípravy, po sobote zverejníme nomináciu. Chceme hráčov spoznať, vštepiť im základy organizácie práce a herného systému. Neskôr by sme pracovali na špecifikácii hry. Takisto je dôležitá spolupráca s trénermi ostatných vekových kategórií a využívanie hráčov z nich,” vysvetlil svoju predstavu o fungovaní výberu do 18 rokov Javorčík.

Motivovanie chlapcov

V podobnom duchu sa vyjadrili aj Viliam Čacho (SR “16”) a Radoslav Hecl (SR “15”). “Som rád, že som dostal dôveru. Mojou hlavnou úlohou je chlapcov zoznámiť s medzinárodným prostredím, s ktorým okrem klubových turnajov neprichádzajú do styku. Čaká nás od 18. augusta trojzápas so silným výberom Ruska. Nominovali sme naň 28 hráčov a som rád, že si v takýchto stretnutiach môžem spraviť obraz o ich hernom prejave,” povedal Čacho.

Hecl vyzdvihol najmä budovanie vzťahu k reprezentácii. “Chceme chlapcov najmä motivovať, aby si k národnému tímu vytvárali vzťah a ostatní tréneri mohli na to neskôr nadväzovať. Radi by sme ich vychovali tak, aby v budúcnosti mohli pri dobrých výsledkoch povedať, že za to vďačia aj skúsenostiam z národného tímu.”