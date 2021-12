Tréner Feneš vyradil dvoch brankárov a Nemca, na MS v hokeji do 20 rokov idú aj synovia majstrov sveta

Tréner slovenskej reprezentácie hokejistov do 20 rokov Ivan Feneš pred stredajším odletom do Kanady na majstrovstvá sveta tejto vekovej kategórie vyradil z kádra brankárov Ádama Bekeho a Mateja Marinova, zranenie z tímu vyradilo aj útočníka Richarda Nemca.

Individuality sa podriadia tímu

Zostávajúci členovia družstva sa v najbližších dňoch presunú do Kanady, kde s k ním pridajú hokejisti, ktorí na klubovej úrovni pôsobia v zámorí. Pred šampionátom, ktorý hostia mestá Edmonton a Red Deer (26. 12. 2021 – 5. 1. 2022), hlavný kouč SR ešte z tímu vyradí troch korčuliarov.

„Základným pilierom na šampionáte bude náš skvelý kolektív. Máme síce individuality, ale tie sa určite radi podriadia tímu. Ak budeme ťahať za jeden koniec, môžeme byť úspešní. Musíme v zápasoch kontrolovať hru, hrať s pukom a dostávať sa do šancí. V ofenzíve chceme hrať častejšie ako pred vlastnou bránkou,“ prezradil kouč Feneš pred odletom do zámoria.

Synovia majstrov sveta z Göteborgu

Do Kanady vycestujú Slováci jedným lietadlom spolu s Čechmi, Nemcami a Rakúšanmi. V základnej B-skupine MSJ budú súpermi hráčov SR hokejisti USA, Švédska, Ruska a Švajčiarska. Ešte predtým absolvujú zverenci kormidelníka Feneša prípravné súboje proti rovesníkom z Fínska a Rakúska. A po nich bude známa konečná nominácia na šampionát.

Jednou z opôr výberu SR by mal byť aj útočník Juraj Slafkovský, ktorý na klubovej úrovni pôsobí vo Fínsku. „Som pripravený na to, že budem mať dôležitejšiu úlohu v tíme ako vlani. Pred šampionátom sú na nás kladené určité nároky, no aj my máme od seba nejaké očakávania. Musíme veriť a tvrdo pracovať, aby sme niečo dosiahli. Ja osobne budem rád, keď sa nám podarí prejsť cez to nešťastné štvrťfinále,“ prezradil 17-ročný košický rodák.

Zaujímavosťou súčasného kádra tímu SR „20“ je fakt, že jeho členmi sú synovia štyroch majstrov sveta z Göteborgu 2002 – Rayen Petrovický, Maxim Štrbák, Ján Lašák a Oliver Stümpel. Súčasťou realizačného tímu sú dvaja „zlatí chlapci z Göteborgu“ – niekdajší obranca Martin Štrbák a brankár Rastislav Staňa.